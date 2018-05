Coldiretti | in Italia si fumano circa 4 | 4 miliardi di sigarette contraffatte o

Coldiretti * FESTA MAMMA : Più di un italiano su tre non rinuncia ad offrire un mazzo di fiori - : Il settore florovivaistico Made in Italy, con un valore della produzione attorno ai 2,5 miliardi di euro, è uno dei settori di punta dell'economia agricola del nostro paese, alimenta un fortissimo ...

Festa della Mamma - Coldiretti : fiori da un italiano su 3 - ma arrivano i bouquet dell’orto : Più di un italiano su tre (34 per cento) non rinuncia ad offrire un mazzo di fiori o una pianta alla Mamma in occasione della tradizionale ricorrenza della seconda domenica di maggio. E’ quanto emerge da un sondaggio on line effettuato sul sito web della Coldiretti che per la speciale giornata a Milano in piazza Castello nel mercato di Campagna Amica ha offerto la possibilità di farsi confezionare il primo bouquet alternativo a base di ortaggi ...

Coldiretti : boom della canapa in Italia - in 5 anni aumentati 10 volte i terreni coltivati : boom della canapa in Italia che nel giro di cinque anni ha visto aumentare di dieci volte i terreni coltivati, dai 400 ettari del 2013 ai quasi 4000 stimati per il 2018 nelle campagne dove si moltiplicano le esperienze innovative, con produzioni che vanno dalla ricotta agli eco-mattoni isolanti, dall’olio antinfiammatorio alle bioplastiche, fino a semi, fiori per tisane, pasta, biscotti e cosmetici. E’ quanto emerge dallo studio Coldiretti “La ...

CDM - Coldiretti : “Bene la legge che valorizza la qualità delle stalle in Italia” : Bene il via libera alla legge che valorizza le produzioni italiane di carne e latte dalle quali derivano i primati delle eccellenze agroalimentari Made in Italy partendo dalle stalle italiane e dai milioni di animali allevati nel nostro Paese. E’ quanto afferma la Coldiretti in riferimento al decreto legislativo sulla disciplina della riproduzione animale approvato dal Consiglio dei Ministri con il quale si punta alla riorganizzazione dei ...

Made in Italy - Coldiretti : “Con l’etichetta di origine l’Italia leader nell’Ue” : l’Italia si pone all’avanguardia in Europa nelle politiche per la trasparenza dell’jnformazione ai consumatori, con l’etichetta di origine Made in Italy su ¾ della spesa per impedire di spacciare prodotti stranieri come nazionali. E’ quanto afferma il presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo nel commentare il decreto firmato dal Presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, in qualità di Ministro delle Politiche agricole, alimentari e ...

Cibus - Coldiretti/Casillo : siglato in Italia il più grande accordo sul grano biologico : E’ stato siglato in Italia il più grande accordo sul grano biologico mai realizzato al mondo per quantitativi e superfici coinvolte. Lo ha annunciato il presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo in occasione dell’incontro su “Pasta da Agricoltura Biologica Italiana: da prodotto di nicchia a prodotto di massa”. L’accordo di filiera tra Coldiretti, Consorzi agrari d’Italia, Fdai (Firmato dagli agricoltori Italiani) e Gruppo Casillo prevede la ...

Coldiretti : italiani 'green' - 6 su 10 coltivano orto e giardino - : Secondo la Confederazione sono sempre di più i connazionali impegnati nella coltivazione di verdure e ortaggi o nella cura di piante e fiori. La "farmer mania" è una tendenza certificata anche dall'...

Ambiente - Coldiretti : il 63% degli italiani con la zappa in orti e giardini : Con più di sei italiani su dieci (63%) che con la zappa in mano dedicano parte del tempo libero alla cura di verdure, ortaggi, di piante e fiori in vaso o nella terra, cresce il popolo degli hobby farmers negli orti, nei giardini e anche su balconi e terrazzi. E’ quanto emerge dalla studio della Coldiretti/Ixe’ su “italiani popolo di hobby farmers” presentato a #stocoicontadini in Puglia a Bari, nella culla del cibo ...

Bari - Villaggio Coldiretti - Per Emiliano la cultura contadina è il pilastro ll'Italia : 27/04/2018 Emiliano E DI GIOIA ALL'INAUGURAZIONE DEL Villaggio Coldiretti: "L'AGRICOLTURA E' IL CUORE DELLA NOSTRA ECONOMIA" "L'agricoltura è il cuore della nostra economia. È un mondo complesso, difficile, ma che tiene insieme il nostro Paese, manutiene il paesaggio, protegge dal dissesto idrogeologico, serve a mantenere alta la qualità della vita attraverso la ...

Vino - Coldiretti : ecco i trucchi in cantina vietati in Italia e permessi all’estero : Smascherare l’inganno dell’aggiunta di zucchero al Vino che l’Unione Europea consente ai Paesi del centro e nord Europa mentre in Italia è vietato da oltre 50 anni: è quanto afferma la Coldiretti nel commentare positivamente l’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord e realizzata dalla Guardia di Finanza di Caserta in collaborazione con gli ispettori dell’ICQRF sullo zucchero di origine serba e slovena ...

Coldiretti : record di studenti nelle scuole superiori di agraria in Italia : record di studenti nelle scuole superiori di agraria in Italia che fanno registrare un aumento del 36% negli ultimi cinque anni. E’ quanto emerge da un’analisi della Coldiretti su dati del Ministero dell’Istruzione (Miur) in occasione dell’Open Day dell’agricoltura sul lungomare Imperatore Augusto a Bari per vivere un giorno da contadino sui trattori, nelle fattorie didattiche, nelle cucine o nelle stalle con gli animali. I ragazzi che alle ...

Coldiretti : tante le novità presentate al primo “Open Day dell’agricoltura” italiana per vivere un giorno da contadino : Dai micro ortaggi agli agri gioielli, dai droni per l’air force anti parassiti sul mais al “Grande Fratello” dei pascoli passando per le api con il GPS, dai frutti tropicali made in Italy al ketchup contadino, dai fiori nel piatto alle bambole green salvate dalla discarica, sono solo alcune delle curiosità che dimostrano la creatività contadina e lo spirito imprenditoriale dei giovani che uniscono tradizione e innovazione allargando i confini ...

UE - Coldiretti : “Fao “alleata” dell’Italia sull’etichetta di origine” : Mentre la Fao si schiera a favore dell’indicazione di origine sugli alimenti, l’Unione Europea garantisce un sostanziale il via libera ad accordi di libero scambio, dal Messico al Canada al Giappone, che mettono a rischio Indicazioni geografiche dell’Italia che è leader europeo con 293 denominazioni alimentari riconosciute dalla Ue e 523 vini Docg, Doc e Igt. E’ quanto afferma la Coldiretti in occasione della diffusione della ricerca Fao/Bers ...

25 Aprile - Coldiretti : gita fuori porta per 9 - 1 milioni di italiani : Spostamenti in giornata per la maggioranza degli italiani in viaggio con 9,1 milioni di persone che hanno scelto di fare una gita fuori porta al mare, in campagna, nei parchi o comunque nel verde, anche con il classico picnic, dentro e fuori delle città. E’ quanto emerge dall’analisi Coldiretti/Ixè per la Festa della Liberazione dalla quale si evidenzia peraltro che altri 7 milioni di italiani hanno invece colto l’occasione dei ponti di ...