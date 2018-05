Codacons contro il Grande Fratello

Sicilia : Codacons annuncia esposto contro 'furbetti' legge 104 : Palermo, 4 apr. (AdnKronos) - Dopo la denuncia del presidente della Regione Sicilia na Nello Musumeci che oggi, in conferenza stampa ha dichiarato che in Sicilia "ci sono dipendenti regionali che si sono fati adottare da anziani malati per potere usufruire dell legge 104", il Codacons annuncia un esp

Codacons : Rienzi figura giusta per per immagine Capitale contro degrado : Roma – Codacons scrive a sindaca Raggi e propone Rienzi Assessore a immagine di Roma contro degrado Roma – Lo storico presidente del Codacons, Carlo... L'articolo Codacons: Rienzi figura giusta per per immagine Capitale contro degrado proviene da Roma Daily News.