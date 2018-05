Clayne Crawford fuori da Lethal Weapon 3 | il pubblico si spacca e Damon Wayans attacca

Lethal Weapon 3 ci sarà ma senza Clayne Crawford : Seann William Scott di American Pie è il nuovo protagonista : Lethal Weapon 3 ci sarà. Il rinnovo della serie è ormai ufficiale così come il fatto che Clayne Crawford non ci sarà. Nei giorni scorsi lo stesso attore si era detto all'oscuro di tutto quando si parlava di licenziamento e re-casting ma, a quanto pare, tutto era già ufficiale visto che, proprio qualche ora fa, Fox ha deciso di rinnovare Lethal Weapon per una terza stagione con Seann William Scott al posto del licenziato Clayne Crawford, ...

