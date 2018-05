Clattenburg | ' Bevevo per combattere la tensione'

Blastingnews

(Di martedì 15 maggio 2018) Le dichiarazioni di Markhanno sconvolto un po' tutti. Parole che svelano quanto possa essere dura da gestire la vita da 'fischietto'. Una professione divisa tra le polemiche del campo e quelle dei tifosi fuori, in un'epoca in cui addirittura si possono ricevere minacce via social per un rigore non fischiato o un cartellino non dato. Le parole diProprio l'ex primo fischietto della Premier League ha voluto parlare della sua vita da arbitro, confessando di aver annegato nell'alcol laper alcune partite: Per cercare di gestire la pressione di alcune partiteprima dei match, se poi, le cose andavano male tornavo a casa e svuotavo il frigo: una birra dietro l'altra. Mia moglie se ne accorgeva appena la chiamavo dopo una partita, capiva il mio stato d'animo. Ma non solo: Arbitrare nella propria patria è tutt'altro che semplice continua Mark ...