CLASSIFICA GIRO D' ITALIA 2018 Yates resta Maglia Rosa | il crollo di Chaves 10^ tappa

Giro d'Italia 2018 - decima tappa Penne-Gualdo Tadino : vince Mohoric. Yates resta in rosa : CLASSIFICA : La cronaca della tappa La fuga di giornata prende il via già dopo km e vede come protagonisti ben 17 corridori : Matteo Montaguti , AG2R La Mondiale, , Davide Ballerini , Androni Sidermec, , Luis ...

CLASSIFICA GIRO d’Italia 2018 : Chaves sprofonda! Yates guadagna ancora - Pozzovivo a un passo dal podio! : Simon Yates si conferma in testa alla Classifica generale del Giro d’Italia 2018 anche al termine della decima tappa, quella che ha condotto il gruppo da Penne a Gualdo Tadino. Il britannico ha sprintato al traguardo volante e ha così conquistato tre secondi di abbuono su tutti i rivali, a eccezione di Thibaut Pinot che è transitato alle sue spalle al traguardo volante. Ora il capitano della Mitchelton Scott ha 41” su Tom Dumoulin, ...

Giro d’Italia LIVE – Chaves crolla e finisce fuori CLASSIFICA - Yates sprinta per l’abbuono e guadagna ancora : ecco la nuova CLASSIFICA generale : Giro d’Italia LIVE, la 10ª tappa stravolge la classifica generale: Chaves finisce fuori classifica e perde oltre 6 minuti, Yates sprinta per l’abbuono e vince il traguardo volante di Sarnano conquistando altri secondi preziosi per la classifica generale Cambia ancora la classifica generale del Giro d’Italia durante una decima tappa pazzesca: da Penne a Gualdo Tadino, 244km con continui sali-scendi per un percorso simile ad una ...

Giro d’Italia 2018 - Esteban Chaves esce di CLASSIFICA! Simon Yates sprinta al traguardo volante - prende gli abbuoni e rafforza la maglia rosa : La decima tappa del Giro d’Italia 2018 (Penne-Gualdo Tadino di ben 244 chilometri) sta regalando grandissime emozioni, non c’è un momento di pausa in una frazione che sulla carta non era così complessa e che invece è letteralmente esplosa. Esteban Chaves, vincitore sull’Etna e secondo in classifica generale, è letteralmente sprofondato ed è attardato di circa quattro minuti a causa di non meglio precisati problemi fisici: uno ...

Giro d’Italia 2018 - Giuseppe Fonzi “indossa” la maglia nera. La grinta e l’orgoglio dell’ultimo in CLASSIFICA : Giuseppe Fonzi è il grande protagonista al contrario del Giro d’Italia 2018. Se Simon Yates veste con pieno merito la maglia rosa e guarda tutti dall’alto in basso, il marchigiano è invece l’ultimo della classe a quasi due ore dal britannico (1h57:46). Un distacco importante maturato in appena nove tappe da parte dell’uomo della Wilier Triestina – Selle Italia che indossa virtualmente la mitica maglia nera: il ...

CLASSIFICA GIRO d’Italia 2018/ La maglia rosa e le altre graduatorie (10^ tappa - oggi) : Classifica Giro d'Italia 2018: alla vigilia della 10^ tappa la maglia rosa è ancora di Simon Yates. Nelle altre graduatorie occhio a Chaves, Viviani e Carapaz.(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 10:00:00 GMT)

Giro d’Italia 2018 - Zoncolan e cronometro di Rovereto. Lì si deciderà la CLASSIFICA generale : Il protagonista assoluto della seconda settimana e la miglior apertura per la terza: quattordicesima e sedicesima tappa del Giro d’Italia 2018, ovvero l’arrivo sul Monte Zoncolan e i 34 chilometri a cronometro tra Trento e Rovereto, potrebbero risultare determinante ai fini del risultato finale, nonostante i tre arrivi in salita e le difficoltà che presenteranno le tappe dalla numero 17 alla numero 20. In particolare, lo Zoncolan ...

Giro d'Italia : come cambia la CLASSIFICA dopo il Gran Sasso : L'arrivo in quota al Gran Sasso d'Italia, che ha visto il trionfo del britannico Simon Yates, ha comportato rilevanti modifiche alla classifica generale della corsa rosa, fornendo anche interessanti indicazioni sullo stato di forma dei principali pretendenti alla vittoria finale. L'ordine d'arrivo La tappa è stata conquistata da Yates, già in maglia rosa, davanti a Pinot e Chaves, classificati allo stesso tempo del vincitore. Quarto, a quattro ...

CLASSIFICA GIRO d'Italia 2018/ La maglia rosa e le altre graduatorie. Yates vince e rimane leader (9^ tappa) : Classifica Giro d’Italia 2018: la maglia rosa e le altre graduatorie. Simon Yates resta leader ma oggi la nona tappa ci porterà al Gran Sasso (13 maggio)(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 17:19:00 GMT)