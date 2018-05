CIP Sardegna | il Baskin arriva in Sardegna con un corso per insegnanti - InfoOggi it

L'Albissola leva 2005 parteCIPerà in Sardegna al 22° Torneo Mondiale Manlio Selis : ... web e social, 6 testate della carta stampata accreditate, TV Internazionale , Real Madrid TV, , Nazionali, Regionali, 2Web TV, diretta streaming della finalissima.

Maltempo Sardegna : preCIPitazioni “molto prolungate nel tempo” - tra 60 e 200 millimetri [DATI] : “La Sardegna è stata colpita da un fenomeno con precipitazioni molto prolungate nel tempo anche se di scarsa intensità: questo fatto ha creato i diversi disagi sui territori della Sardegna. Intanto il Sistema regionale di Protezione civile ha lavorato a pieno regime e ringrazio tutti coloro che hanno operato senza sosta, dalle forze regionali e dai volontari alle forze statali e locali. Grazie per il grande lavoro di questi giorni nella ...

Casting per L’Isola di Pietro 2 in Sardegna con Gianni Morandi : come parteCIPare alle selezioni : Al via i Casting per L'Isola di Pietro 2. Gianni Morandi torna con la seconda stagione di uno dei successi Mediaset dello scorso autunno, le cui riprese si svolgeranno prossimamente in Sardegna, più precisamente a Carloforte, città che lo scorso anno ha riscosso un grande successo di pubblico su Canale5. Per la seconda stagione ci sono ottime novità. Secondo quanto si apprende dai Casting per L'Isola di Pietro 2, insieme a Gianni Morandi ...

Meteo Sardegna : antiCIPo d’estate per il ponte del 25 Aprile : In occasione del ponte del 25 Aprile la Sardegna vivrà giornate quasi estive: la colonnina di mercurio potrebbe toccare in alcune zone i 28°C, secondo quanto spiegato dagli esperti dell’ufficio Meteo dell’Aeronautica militare di Decimomannu. Le alte temperature saranno determinate dal campo di alta pressione presente su tutta Italia, con cielo sereno e solo qualche nube a ridosso dei rilievi. In Sardegna in media la colonnina di ...

Cucine da incubo Italia/ AntiCIPazioni quinta puntata : Antonino Cannavacciuolo in Sardegna (1° aprile) : Cucine da incubo Italia, le Anticipazioni della sesta ed ultima puntata in onda oggi, domenica 1° aprile: Antonino Cannavacciuolo vola in Sardegna per la trattoria Terra Nostra.(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 08:32:00 GMT)