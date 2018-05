Cinque band italiane da ascoltare ora

gqitalia

(Di martedì 15 maggio 2018) La miaa suona il rock è una celebre canzone di Ivano Fossati, datata 1979, ma che oggi appare quanto mai contemporanea. Da qualche tempo a questa parte, infatti, nel mondo della musica italiana l’individualismo è stato lasciato da parte. Si è capito che l’unione fa la forza e si è riscoperto il gusto di fare musica insieme, in una. E così se alcune, ormai date per sciolte, hanno deciso di riunirsi, altre più giovani si stanno godendo il meritato successo. Ecco ledel momento da, anche dal vivo. Lo Stato Sociale Il grande pubblico li ha conosciuti grazie all’ultimo Festival di Sanremo, dove si sono classificati secondi con Una vita in vacanza. In realtà Lodovico Guenzi (voce, chitarra, pianoforte, sintetizzatore), Alberto Cazzola (voce, basso), Francesco Draicchio (sintetizzatore, sequencer, programmazione, percussioni, voce), Alberto Guidetti ...