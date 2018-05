Cina | guerra al terrore e grande fratello in atto nello Xinjiang

DAZI USA-Cina - TRUMP "SALVA" ZTE/ Marcia indietro ed esenzioni : la guerra commerciale è una farsa? : DAZI USA-CINA, TRUMP "salva" ZTE: la Marcia indietro del presidente americano, esenzioni per il colosso telefonico che rischiava la chiusura. Ma allora a cosa serve la trade war?(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 08:31:00 GMT)

Guerra dei dazi Usa-Cina : Trump la sta perdendo? : Trump non riuscirà a ridurre il deficit, ma sta cercando di riscrivere le regole del commercio internazionale. Forse favorendo anche la Cina

Cina - matrimonio esplosivo : troppi fuochi d’artificio trasformano la festa in una guerra | Video : Cina, matrimonio esplosivo: troppi fuochi d’artificio trasformano la festa in una guerra | Video Qualcosa non ha funzionato per il verso giusto e la processione degli sposi è diventata un campo di battaglia Continua a leggere

Trump a caratteri cubitali su Twitter : 'Fine della guerra in Corea!'. E grazie alla Cina di Xi : Con l'indimenticabile momento in casa Onu dove, tra le mura dell'Assemblea Generale e sotto gli occhi del mondo intero, si era divertito a prenderlo in giro parafrasando il titolo di una famosa ...

Guerra dazi con gli Usa - un rischio enorme per la Cina : Negli ultimi anni l'economia del paese del Sol Levante si è spostata verso l'interno, affidandosi ai propri cittadini per alimentare la crescita, ma continuando ad esportare ancora miliardi di ...

Cina e Usa si stanno mettendo d'accordo per mettere fine alla guerra dei dazi : Cina e Usa potrebbero presto accantonare le tensioni commerciali, rinfocolatesi dopo il caso Zte, e aprire un negoziato per evitare la guerra dei dazi , che nessuno dei due litiganti vuole. Pechino ha ...

Sfida commerciale/ Guerra dei dazi un negoziato per superare i veti Usa-Cina : Facile quindi prevedere che, se le cose continuano così, il baricentro dell'economia mondiale si sposterà sempre più verso questo continente, ed in particolare verso la Cina. Il cambiamento non è ...

Stati Uniti contro Cina : una guerra commerciale improbabile : All'inizio di quest'anno, il vice premier cinese Liu He ha suggerito a Davos che l'economia cinese sarà più aperta ai beni e servizi provenienti dall'estero e che le regole cambieranno in modo da ...

Guerra dazi : Trump non demorde con la Cina - apre al TPP : ... secondo il quotidiano americano, Pechino punta a fare leva su altre nazioni contro le mosse Usa: nel mirino c'è l'Europa, le cui aziende potrebbero beneficiare se la seconda economia al mondo ...

Usa contro Cina : guerra per l'economia dell'innovazione : la leadership nell'economia del futuro la posta in gioco nello scontro tra Cina e Stati Uniti. La rimonta di Pechino nella corsa all'innovazione spaventa Washington, che reagisce cercando di sabotarne le ambizioni. Il ...

Usa contro Cina : guerra per l’economia dell’innovazione : È la leadership nell’economia del futuro la posta in gioco nello scontro tra Cina e Stati Uniti. La rimonta di Pechino nella corsa all’innovazione spaventa Washington, che reagisce cercando di sabotarne le ambizioni....