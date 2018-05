Cina | ad aprile segnali contrastanti dall' economia

Cina - rallenta l'inflazione in aprile : Frenano i prezzi al consumo in Cina. Nel mese di aprile, secondo quanto rilevato dall'Ufficio di statistica, l'inflazione è salita all'1,8% su base annua, rispetto al +2,1% del mese precedente. Il ...

Cina : ad aprile inflazione +1 - 8% su anno : Roma, 10 mag. (AdnKronos/dpa) – inflazione cinese in frenata ad aprile. L’indice dei prezzi al consumo è cresciuto nello scorso mese dell’1,8% su base annua. E’ quanto emerge dai dati diffusi oggi dal National Bureau of Statistics. La previsione era quella di un incremento dell’1,9%. A marzo l’incremento era stato del 2,1%. I prezzi alla produzione hanno registrato un aumento annuo del 3,4% in crescita ...

Cina vola surplus verso Usa ad aprile : ... - PECHINO, 8 MAG - Il surplus commerciale della Cina verso gli Usa si amplia di quasi 7 miliardi ad aprile, a quota 22,19, sui 15,43 miliardi di marzo: negli stessi mesi, il saldo generale col mondo ...

Cina - in aprile ritorno al surplus commerciale : La Cina ha registrato un avanzo commerciale con il resto del mondo pari a 28,78 miliardi di euro in aprile, invertendo il deficit di 4,98 miliardi del mese precedente

Cina : ad aprile previsti stabili principali indicatori economici : Roma, 28 apr. (AdnKronos/xinhua) – Un mese all’insegna della stabilità per l’economia cinese. Dopo un’espansione superiore ai target nei primi tre mesi dell’anno, ad aprile i principali indicatori economici dovrebbe mantenersi stabili. Nel primo trimestre il pil cinese è cresciuto del 6,8% su base annua, oltre le previsioni che indicavano un progresso del 6,5%. Secondo quanto emerge da un rapporto della China ...

