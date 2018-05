Ciclismo | la BePink pronta a dare spettacolo sia in Spagna che negli USA

sportfair

: @BePinkElite, dall'Etiopia ecco il nuovo acquisto Eyerusalem Dino Kelil: - IlPedaleRosa : @BePinkElite, dall'Etiopia ecco il nuovo acquisto Eyerusalem Dino Kelil: -

(Di martedì 15 maggio 2018) Lasia incheUSA: ecco le squadre per i prossimi impegni ciclistici Doppia trasferta perche, dal 17 maggio, sarà impegnata su due fronti, inStati Uniti. Da giovedì a sabato 19 maggio la formazione lombarda parteciperà all’Amgen Tour of California(World Tour) con Erica Magnaldi, Silvia Valsecchi, Lisa Morzenti, Maria Vittoria Sperotto e Tereza Medvedova. In contemporanea, una seconda selezione si schiererà al via della Durango-Durango Emakumeen Saria (1.2-UCI, il 17 maggio) e dell’Emakumeen XXXI Bira (World Tour, dal 19 al 22 maggio). Nei Paesi Baschi attaccheranno il numero sulla schiena la new entry Eyerusalem Dino Kelil, Francesca Pattaro, Katia Ragusa, Letizia Borghesi e Nikola Noskova, al rientro alle corse dopo l’incidente in allenamento e il problema al ginocchio che l’avevano costretta ...