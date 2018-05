Ciclismo | Giro della California | Bernal vince la seconda tappa ed è il nuovo leader

Giro d’Italia 2018 - Richard Carapaz : il nuovo gioiello di un Ciclismo sempre più globalizzato : Nella giornata di oggi il Giro d’Italia ha piantato un’altra bandierina nel mondo e più precisamente in Ecuador. Richard Carapaz , vincendo a Montevergine, è diventato il primo corridore ecuadoregno ad imporsi in una tappa nelle 101 edizioni di storia della corsa rosa, allargando il numero di Paesi capaci di ottenere questo risultato a 34. Pochi, forse, ma negli ultimi anni è sempre più evidente la globalizzazione all’interno ...

Ciclismo Enna in festa e bagno di folla per il passaggio del Giro d'Italia : Quindi una bella pagina di sport e colore per la città di Enna che grazie alla presenza dei media in particolare la Rai ha avuto anche un bella vetrina in tutto il mondo.