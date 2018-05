Chris Froome | Giro d’Italia 2018 | “La Corsa Rosa è più dura e imprevedibile del Tour de

Giro d’Italia - Chris Froome : ‘E’ stato brutale’ Video : Il Giro d’Italia di Chris Froome [Video] si sta trasformando ogni giorno di più in un percorso ad ostacoli. Se l’avvicinamento alla corsa rosa era stato segnato dal caso salbutamolo, la prima parte di Giro ha visto il capitano della Sky cadere per due volte e soffrire su tutte le salite. Ieri nella tappa di montagna con arrivo sul Gran Sasso il campione britannico è andato in netta crisi, lasciando più di un minuto in appena un paio di ...

Giro d’Italia 2018 : Fabio Aru e Chris Froome - possibile alleanza per ribaltare la corsa? Bisogna inventare… : Un inizio di Giro d’Italia 2018 da dimenticare. Otto tappe davvero molto deludenti per due dei corridori più attesi alla vigilia della Corsa Rosa: Fabio Aru e Chris Froome. Coloro che nel 2017, almeno nella prima settimana, hanno dato spettacolo al Tour de France, sono in nettissimo ritardo di condizione e, anche per inconvenienti vari (da segnalare una doppia caduta in questa prima parte di Giro per il britannico), sono staccatissimi in ...

Giro d’Italia 2018 - Chris Froome : “Se fossi in forma ora - non lo sarei a luglio. Farò di tutto per prendere la maglia rosa” : Chris Froome è stato la sorpresa in negativo di questa prima parte di Giro d’Italia. Il britannico è lontano dalla prima posizione occupata da Simon Yates, ritardo quantificato in 2’27”. Il secondo giorno di riposo è quindi quanto mai fondamentale per ricaricare le batterie e trarre le somme di questi primi dieci giorni di corsa. “Ci sono stati due imprevisti, le due cadute a Gerusalemme e l’altroieri, le cose per ...

Giro d’Italia 2018 : Chris Froome - game over. La maledizione del Team Sky e quella frase che si ritorce contro… : Poco più di un anno fa, ad un giornalista che gli chiedeva lumi su una possibile partecipazione al Giro d’Italia, Chris Froome rispose con un poco elegante: “Se chiedi ad una persona per strada chi ha vinto il Giro d’Italia, ti risponde ‘Il Giro di cosa?’ “. Qualche mese dopo il britannico, dopo essersi messo in bacheca la quarta Grande Boucle della carriera e la Vuelta di Spagna (sub-judice a causa della ...

Giro d’Italia 2018 - risultato nona tappa : Simon Yates padrone a Campo Imperatore - in crisi Fabio Aru e Chris Froome : Si chiude con una tappa meravigliosa la prima parte del Giro d’Italia 2018: la nona frazione, con partenza da Pesco Sannita e arrivo al Gran Sasso d’Italia dopo 225 chilometri è stato uno spettacolo unico, con il primo vero e proprio scontro diretto tra i big della classifica generale. Thibaut Pinot e Domenico Pozzovivo ci hanno provato in tutti i modi ad attaccare la Maglia Rosa Simon Yates, ma il britannico della Mitchelton-SCOTT ...

Giro d’Italia 2018 - non c’è pace per Chris Froome. Altra caduta sul fianco già dolorante - Corsa Rosa da incubo : La prima parte di Giro d’Italia 2018 è stata da incubo per Chris Froome. Che questa Corsa Rosa fosse stregata per il vincitore di quattro Tour de France lo si era capito ancora prima della partenza. Infatti nella ricognizione mattutina della cronometro di Gerusalemme il britannico aveva perso il controllo della ruota anteriore in una curva, scivolando per terra e riportando diverse abrasioni sul fianco destro. Una disattenzione che gli è ...

VIDEO Chris Froome cade in salita! Brutta scivolata a Mercogliano - che sfortuna al Giro d’Italia : Chris Froome è caduto lungo la salita di Montevergine di Mercogliano che caratterizzava l’ottava tappa del Giro d’Italia 2018. Il vincitore degli ultimi tre Tour de France ha preso male un tornante ed è scivolato quando mancavano 5 chilometri dal traguardo. Il britannico è arrivato al traguardo senza perdere troppo tempo ma è davvero molto sfortunato in avvio della Corsa Rosa visto che era caduto anche durante la ricognizione della ...

Giro d’Italia 2018 : Chris Froome - un Dio diventato mortale. Quanta fatica sull’Etna - non è quello del Tour : Il Giro d’Italia non è il Tour de France: ora Chris Froome lo ha davvero capito. Dopo la caduta nella ricognizione della cronometro di Gerusalemme, dopo le difficoltà patite nella lotta contro le lancette in Israele e dopo aver perso secondi preziosi anche sullo strappo conclusivo di CaltaGirone, il keniano bianco non è riuscito a brillare sull’Etna, ha sofferto pesantemente le pendenze che conducevano all’Osservatorio ...

Giro d’Italia 2018 - la tappa di oggi Agrigento-Santa Ninfa : Fabio Aru e Chris Froome - obiettivo difendersi in vista dell’Etna : La Agrigento-Santa Ninfa è una delle tappe più insidiose di questo avvio di Giro d’Italia 2018. La quinta frazione che si correrà oggi non deve assolutamente essere sottovalutata dagli uomini di classifica che dovranno stare molto attenti se vorranno evitare di perdere secondi preziosi. Il secondo appuntamento in Sicilia sarà particolarmente importante nella lotta per la maglia rosa e ci darà ulteriori indicazioni sullo stato di forma dei ...

Giro d’Italia 2018 - i dubbi di Chris Froome : altri secondi persi e il caso salbutamolo nella testa. Etna già decisivo : Tantissime polemiche, che ormai proseguono da mesi e mesi da quel lontano dicembre, quando arrivò la notizia della positività all’antidoping per il salbutamolo alla scorsa Vuelta di Spagna. Una vigilia davvero durissima e una tensione che resta sempre, con fischi e insulti che si susseguono nelle varie località attraversate. Chris Froome non riesce a sollevare il morale neanche con le prestazioni sportive: un inizio di Giro d’Italia ...

Giro d’Italia 2018 - la classifica dei favoriti : perdono terreno Fabio Aru e Chris Froome : Quarta tappa per il Giro d’Italia 2018: si torna in Italia, arrivo insidiosissimo in quel di CaltaGirone. A trionfare in questa frazione è Tim Wellens, alcuni movimenti (anche se non ci sono stati stravolgimenti) per quanto riguarda i grandi favoriti per il successo finale: andiamo a scoprire la classifica dei big. classifica favoriti Giro d’Italia 2018 1 DENNIS Rohan BMC RACING TEAM 14h 23’ 08” 2 DUMOULIN Tom TEAM SUNWEB 0’ ...

Giro d’Italia 2018 - Chris Froome : “I secondi persi? Ci sta - ma aspetto l’Etna. Sto ogni giorno meglio” : Non è un Giro d’Italia 2018 semplice per Chris Froome. Dopo una negativa cronometro di Gerusalemme, oggi il britannico ha pagato dazio anche sullo strappo finale di CaltaGirone, perdendo 17 secondi da Rohan Dennis e Tom Dumoulin. Il capitano del Team Sky, tuttavia, non fa drammi, come ha dichiarato a Rai Sport: “Ero posizionato male nell’ultimo chilometro. Io però mi sento bene, ogni giorno sempre meglio. Le abrasioni non sono ...

Chris Froome e il caso salbutamolo : il nuovo studio che può evitargli la squalifica. Errata la rilevazione nelle urine? : Chris Froome è ancora nel vortice del caso salbutamolo. La non negatività a questa sostanza, riscontrata durante l’ultima Vuelta di Spagna, ha gettato delle ombre importanti sull’integrità del britannico che insieme al suo esperto team di avvocati sta preparando una mastodontica difesa da presentare al Tribunale antidoping con l’obiettivo di evitare la squalifica. Proprio in quest’ottica è stata accolta favorevolmente una ...

Giro d’Italia 2018 : Chris Froome - un inizio da incubo. Caduta e distacco pesante - ora dovrà attaccare : Il Giro d’Italia 2018 è iniziato nel peggiore dei modi per Chris Froome. Il fuoriclasse britannico è infatti caduto durante la ricognizione mattutina della cronometro di Gerusalemme, accusando diverse abrasioni sul fianco destro, tra cui una evidente sul ginocchio. Il capitando del Team Sky, ha perso il controllo della ruota anteriore in una curva, scivolando per terra e andando anche a sbattere contro le transenne. Clicca qui per il video ...