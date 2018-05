Chiude con bilancio più che positivo un' altra stagione di Piccole Emozioni al Teatro La

Prosegue tavolo M5S-Lega - obiettivo Chiudere contratto giovedì : Roma, 15 mag. , askanews, Proseguono i lavori del tavolo tecnico tra Lega e Movimento 5 Stelle per mettere a punto il contratto sul programma di governo. L'obiettivo è chiudere giovedì, spiegano dal ...

Governo - Centinaio (Lega) : “Con la buona volontà le distanze si sistemano”. Toninelli (M5s) : “48 ore e si Chiude” : “Al contratto di Governo mancano solo le virgole”‘ dichiarava qualche giorno fa Gian Marco Centinaio, ma le distanze sono state palesate da Matteo Salvini al termine delle Consultazioni con il Presidente Mattarella. Eppure il capogruppo al Senato del Carroccio minimizza: “Sono distanze che con la buona volontà si possono sistemare”. Per Centinaio per terminare il ‘contratto’ “è questione di ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 15 maggio : Il Quirinale concede altro tempo ai due leader per provare a Chiudere il “contratto” e intanto scavalla le elezioni a luglio : Nuovo Stallo Il Colle allunga la trattativa e scongiura le urne a luglio Lega e 5 Stelle chiedono “più giorni”: scontro su nome del premier e programma. Mattarella li accontenta: niente voto estivo di Fabrizio d’Esposito Il ballo dei debuttanti di Marco Travaglio Scrivere del governo Salvimaio che pare stia per nascere è come camminare sulle uova. Perché né Di Maio né Salvini hanno alcuna esperienza di governo, dunque siamo al ballo dei ...

Sergio Mattarella consente l’allungamento della trattativa e Chiude la finestra elettorale di luglio : Tempo. Ancora. In questa trattativa infinita che, talvolta, assume i contorni della sceneggiata. Parliamoci chiaro: cosa poteva fare Sergio Mattarella, di fronte a un negoziato avviato sia pur tra equivoci e retro-pensieri, davanti alla richiesta avanzata dai negoziatori di avere qualche altro giorno per portarlo a termine? Semplicemente: concederlo, per consentire che si consumi, positivamente o negativamente, anche questo terzo (e ultimo) ...

Il Grande Fratello Chiude su richiesta del Codacons! : Il Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori, comunemente conosciuto come Codacons, un’associazione senza fini di lucro, in difesa dei consumatori e dell’ambiente, ha richiesto la chiusura immediata del reality show Grande Fratello! Ecco cosa sta succedendo! Il Codacons chiede la chiusura immediata del Grande Fratello. Denuncia livelli di trash mai raggiunti in un ...

Salvini : "Il governo parte se può agire". Di Maio : "Chiesto altro tempo per Chiudere il contratto" : "Ancora ci sono distanze (coi 5s), no accordi un tanto al chilo" dice il leader del Carroccio dopo essere salito al Colle. Primo a incontrare Mattarella è stato Di Maio: il premier? "Nomi non ne facciamo". Continua il confronto sul contratto per la formazione del governo

Giorgia Meloni a Salvini : "Rifletti ancora prima di Chiudere l'intesa con il M5S" : "Il premier deve essere espressione del centrodestra capace di garantire le idee che condivide il 38% degli italiani, quelli che hanno votato il centrodestra, che è arrivato primo alle elezioni, ...

Di Maio al Colle : non faremo nomi premier in pubblico - chiesto altro tempo per Chiudere il contratto : Il capo politico M5S Luigi Di Maio ha chiesto ancora altro tempo al presidente della Repubblica Sergio Mattarella per la formazione del governo. Alle 18 al Colle salirà la Lega. Prima alla Camera un nuovo incontro Luigi Di Maio e Matteo Salvini.

Aquafil Chiude i primi tre mesi dell'anno con risultati positivi : Quest'iniziativa ha come obiettivo di medio periodo quello di aumentare anno dopo anno la produzione di fibre derivanti dall'ECONYL® Regeneration System, un sistema unico al mondo nell'ambito della ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : Roberta Vinci Chiude la carriera. Sconfitta in tre set contro la serba Krunic : La carriera di Roberta Vinci è arriva al termine. La pugliese aveva già annunciato che gli Internazionali d’Italia erano il suo ultimo torneo ed oggi la Sconfitta contro Aleksandra Krunic, numero 45 del mondo, ha messo la parola fine. La serba si è imposta in tre set con il punteggio di 2-6 6-0 6-3 dopo poco più di un’ora e mezza di gioco. Un inizio di partita dove Vinci si è dovuta togliere un po’ di tensione e le due palle ...

Bertolucci Chiude il Bif&st : “Vi racconto la verità su quella scena tra Brando e Maria” : L’edizione 2018 del Bif&st – Bari International Film Festival si è chiusa con la consegna a Bernardo Bertolucci del “Federico Fellini Platinum Award for Cinematic Excellence”, consegnato al regista de L’Ultimo Imperatore da Giuseppe Tornatore, suo grande ammiratore. La presenza di Bertolucci a Bari è coincisa con la presentazione in anteprima mondiale della nuova versione […]L'articolo Bertolucci chiude il Bif&st: “Vi ...

Tokyo Chiude con un timido più. Mista il resto dell'Asia : Teleborsa, - Tokyo chiude la prima giornata della settimana in lieve rialzo , con i dati sui prezzi della produzione industriale di aprile in perfetta linea con le attese del mercato. L'indice Nikkei ...