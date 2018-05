Chi è la donna di Giucas Casella E da 37 anni! Ma la presenta solo ora | “Colpa di Pippo

Calciomercato Milan - Mirabelli Chiaro : “resteranno tutti i big. Donnarumma? Non ci ha Chiesto di partire” : Il direttore sportivo del Milan ha parlato della squadra che verrà, sottolineando come resteranno tutti i big a partire da Donnarumma Il Milan non smantellerà la propria rosa, anzi proseguirà nella sua campagna di rafforzamento. E’ questo il senso del discorso di Massimiliano Mirabelli, presente ieri sera al premio Gentleman, nel corso del quale ha rilasciato dichiarazioni importanti sul futuro del club ...

Mirabelli : "Donnarumma via se lo Chiede" : ''Noi dobbiamo pensare che Donnarumma è un nostro patrimonio, ci auguriamo che rimanga con noi. Così come per gli altri giocatori. Valgono due regole. Se un giocatore ci esprime la volontà di andare ...

Mirabelli : 'Donnarumma? Non vogliamo venderlo. Se poi dovesse Chiedercelo lui...' : Gattuso: "Donnarumma? Dimentichiamo che ha solo 19 anni" Parola del ds del Milan Mirabelli che ai microfoni di Sky Sport 24 ha fatto un punto sul mercato rossonero: ' Sapevamo che sarebbe stato ...

Investe una donna con la bici - turista italiano in carcere a Tokyo : “RisChia 5 anni” : L'allarme lanciato dal padre del 27enne Piero Vincent Mazzarella: "Si è fermato e ha soccorso la donna che è finita in ospedale ma non si conosce la dinamica dell’incidente e di cosa lo accusano"Continua a leggere

Indonesia - attentati Isis con esplosivo nelle Chiese : 10 morti e 41 feriti - kamikaze donna si fa saltare con i due figli in braccio : Dieci morti e 41 feriti. Questo il bilancio provvisorio di tre attentati dinamitardi compiuti in altrettante chiese a Surabaya, città portuale dell' Indonesia. A riferirlo la polizia che...

13 negoziatori intorno a un tavolo - una sola donna. Chi sono i delegati di Lega e M5S : In tredici intorno a un tavolo, quello dell'ufficio del gruppo regionale M5S, nella sede milanese del Pirellone. sono i deLegati di Lega e Movimento 5 Stelle, al lavoro per trovare la quadra sul "Contratto di governo per il cambiamento del Paese". Chi sono? Parlamentari, responsabili della comunicazione e assistenti. Tutti uomini con eccezione di una sola donna.Guardando la foto, sulla sinistra siedono i rappresentanti pentastellati. Ci sono, ...

Mario Cipollini sChiaffeggia una conoscente : nuovi guai per Re Leone/ La donna aggredita per futili motivi : Mario Cipollini schiaffeggia una conoscente: nuovi guai per Re Leone. La donna aggredita per futili motivi, avrebbe ricevuto una prognosi di cinque giorni: è scattata la denuncia(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 12:40:00 GMT)