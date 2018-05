Chelsea | assalto a Pochettino | si libera la panchina del Tottenham?

Premier League : per il Chelsea è l’ultimo assalto Champions : Ultimo atto in Premier con il Chelsea che torna all’ assalto del quarto posto del Liverpool. Il Chelsea si morde le mani avendo sprecato l’aggancio dei Reds al quarto posto pareggiando con l’Huddersfield . Ora Conte deve sperare, per addolcire l’addio, di vincere nell’ultimo turno col Newcastle con un contemporaneo, improbabile stop del Liverpool ad Anfield col Brighton. Il City, che ha gia’ battuto il record ...

