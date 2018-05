Che tempo che fa tensione tra Milly Carlucci e Fabio Fazio

Maltempo USA - forti tempeste anChe in Colorado : il vento sfiora i 100 km/h e la grandine si accumula fino a 7 cm! [GALLERY] : 1/6 ...

Maltempo USA - violente tempeste di grandine e raffiChe di vento di oltre 80 km/h sul medio Atlantico : 140.000 persone senza elettricità [GALLERY] : 1/14 ...

Ascolti Tv | Lunedì 14 maggio 2018. Il Capitano Maria vince con il 25.8% - Taken 3 al 10%. In seconda serata L’Intervista 17.7% - Che Fuori Tempo Che Fa 14.7% : Il Capitano - Camilla Diana Su Rai1 Il Capitano Maria ha conquistato 6.174.000 spettatori pari al 25.8% di share. Su Canale 5 Taken 3 – L’Ora della Verità ha raccolto davanti al video 2.174.000 spettatori pari al 10% di share. Su Rai2 Kingsman – Secret service ha interessato 1.401.000 spettatori pari al 6.1% di share. Su Italia 1 Una Notte da Leoni ha intrattenuto 1.429.000 spettatori (6.1%). Su Rai3 Report ha raccolto davanti ...

Governo - la prima pagina devastante del Tempo sulla trattativa Di Maio-Salvini : 'Che pippe' : Dopo l'ennesima delusione arrivata domenica 14 maggio con Luigi Di Maio e Matteo Salvini ancora lontani da un accordo di Governo, la reazione sulle prime pagine dei giornali è stata di unanime ...

M5s-Lega - Di Maio : “Perché abbiamo chiesto più tempo? È un contratto di governo - mica di locazione” : “Dobbiamo ultimare un contratto di governo, mica è un contratto di locazione”. Così Luigi Di Maio tornando a Montecitorio ha risposto a chi gli chiedeva perché hanno chiesto a Mattarella più tempo, aggiungendo: “Deciderà il presidente”. E alla domanda se c’erano problemi sul nome del premier, il capo politico dei Cinque stelle ha replicato: “Stiamo parlando del contratto, che c’entra il ...

Fabio Fazio a Milly Carlucci ospite di Che tempo Che Fa : "Mi hai perdonato?" : Scambio di frecciatine su Maria De Filippi tra il conduttore del talk-show e la presentatrice di Ballando con le stelle.

'Resta quel Che resta' : trasmesso in contemporanea da 9 radio italiane l'ultimo inedito di Pino Daniele : 'Resta quel che resta' sarà in digitale e su tutte le piattaforme streaming dal 18 maggio. I ricavati dalla vendita del brano e gli introiti netti legati a 'Pino è' saranno devoluti ai progetti ...

Che Fuori Tempo Che Fa : ospiti di oggi 14 maggio 2018 : ospiti del tavolo di Fabio Fazio: Ciro Ferrara, Manolo, Maria Teresa Ruta, Alba Parietti, Mago Silvan, Mago Forest e Raul Cremona.

“Milly - posso togliere la busta” - Fabio Fazio provoca Milly Carlucci a Che tempo che fa : Confronto tra Fabio Fazio e Milly Carlucci durante l’ultima puntata di Che Tempo che fa. I due conduttori si sono punzecchiati circa le dichiarazioni della conduttrice di Ballando con le Stelle A poche settimane dalle pungenti dichiarazioni rilasciate alla stampa, Milly Carlucci è stata ospite del salotto televisivo di Che Tempo che fa. La conduttrice di Ballando con le Stelle, parlando a nome di tutta la squadra del talent show di Rai 1, ...

Anticipazioni Che fuori tempo Che fa - ospiti 14 maggio : Che fuori tempo che fa streaming: come rivedere le vecchie puntate Ecco come rivedere in streaming Che fuori tempo che fa. Se hai perso una delle puntate del popolare programma televisivo condotto da ...

Ascolti tv - 3.4 milioni di telespettatori per Che tempo che fa : Che tempo che fa su Rai1 vince la gara agli Ascolti del 13 maggio. Il programma condotto da Fabio Fazio ha ottenuto 3 milioni e 464mila telespettatori (14.6% di share). A seguire bene anche Che tempo che fa – Il Tavolo, seguito da 2 milioni e 66mila spettatori (13.4%). Ascolti tv prime time Su Italia 1 Le Iene Show ha raccolto 1 milione 985mila telespettatori (10.94%). Su Rai2 il telefilm Ncis Unità Anticrimine è stato visto da 1 milione e ...

«Che tempo che fa» : il gelo fra Fazio e Carlucci (per colpa di Maria) : L’atmosfera è stranamente tesa, cosa insolita per il salotto di Che tempo che fa. «Allora mi hai perdonato? Ho letto che eri molto arrabbiata con me», chiede Fabio Fazio a Milly Carlucci, conduttrice di Ballando con le Stelle da tredici edizioni, colonna granitica del Servizio Pubblico e ancora risentita per l’ospitata di Maria De Filippi di quattro settimane fa, 24 ore dal debutto del nuovo serale di Amici, nemico del sabato sera di ...

