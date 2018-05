Catania | dimenticano un alunno di 11 anni al termine di una gita | insegnanti denunciati

Catania - dimenticano bimbo di 11 anni dopo la gita : due insegnanti denunciati : Il piccolo lasciato da solo a terra dal pullman e rassicurato dai passanti, poi un insegnante è tornato indietro a riprenderlo.Continua a leggere

Catania - dimenticano un alunno dopo una gita : insegnanti denunciati : Uno dei prof si sarebbe poi precipitato con lo scooter in centro per recuperare il bimbo e dirgli: "Non raccontarlo a nessuno, è un segreto"

