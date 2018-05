Catalogna | Torra | mi considero il custode della presidenza

L'indipendentista Quim Torra è il nuovo presidente della Catalogna : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Catalogna : Torra non eletto presidente al primo turno da Parlamento : Catalogna: Torra non eletto presidente al primo turno da Parlamento Catalogna: Torra non eletto presidente al primo turno da Parlamento Continua a leggere L'articolo Catalogna: Torra non eletto presidente al primo turno da Parlamento proviene da NewsGo.