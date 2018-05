Catalogna | Puidgemont | tra pochi giorni nuovo governo catalano

Catalogna - media : Puidgemont valuta richiesta asilo in Germania : Secondo alcune fonti giudiziarie riportate dai media tedeschi, Carles Puigdemont starebbe considerando di chiedere asilo in Germania. "Se lo farà, la domanda sarà esaminata come qualsiasi altra dall'...

Catalogna : Puidgemont si presenterà a autorità Helsinki : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...