Caso Regeni, in 200 digiunano con la mamma di Giulio per la liberazione dell'attivista Amal Oggi è un giorno decisivo delle indagini: il pm Sergio Colaiocco, è arrivato questa mattina al Cairo per prendere parte alle operazioni di recupero delle registrazioni delle videocamere di sorveglianza della metropolitana della capitale egiziana. E intanto prosegue lo sciopero

Collaborare con le autorità italiane e fare piazza pulita di tutti i soggetti che potrebbero portare a una versione alternativa rispetto a quella fornita dall'autorità del Cairo: la strategia tenuta dell'establishment egiziano sull'omicidio di Giulio Regeni appare sempre più chiara. Oggi la procura del Cairo consegnerà le immagini delle telecamere di videosorveglianza della metropolitana che potrebbero fare luce su quanto

I coniugi Regeni sono preoccupati per l'arresto questa notte per l'arresto della moglie del loro legale in Egitto: "Se questo accade vuol dire che siamo molto vicini alla verità. Ma la verità non può essere pericolosa per chi la cerca".

Caso Regeni - pm italiano in Egitto per i video della metro dove rimase l'ultima traccia di Giulio : Una piccola svolta dopo mesi di stasi nella cooperazione tra Roma e Il Cairo. Una società specializzata cercherà di recuperare le immagini sovrascritte...

Caso Regeni - l'Italia chiede all'Egitto "stretta collaborazione" per arrivare alla verità : La vicepresidente della Camera dei deputati, Maria Edera Spadoni, in visita al Cairo, lo ha ribadito in un incontro con il capo del Parlamento egiziano Ali Abdel Aal

Maurizio Martina foto sulla tomba di Giulio Regeni/ Madre furibonda - sul Caso nessun passo avanti : Giulio Regeni, la mamma contro la foto di Maurizio Martina: lo scatto del segretario del Partito Democratico sulla tomba del ricercatore ucciso in Egitto, Scoppia la polemica.(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 21:53:00 GMT)

Mattarella - complimenti ad Al Sisi "Ma ora risposte sul Caso Regeni" : Il caso Regeni in primo piano. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato un messaggio al presidente della Repubblica araba d'Egitto, Abdel Fattah Al Sisi, in occasione della sua ...

Caso Regeni - al Csm la richiesta di pratica a tutela per Zucca dopo le dichiarazioni sui torturatori nella polizia : Il gruppo consiliare di Area al Csm ha chiesto l'apertura di una pratica a tutela del sostituto procuratore della Corte di Appello di Genova Enrico Zucca dopo che negli ultimi giorni, scrivono nella ...

Caso Regeni - Csm apre pratica su pm Zucca : Il Comitato di presidenza del Csm ha disposto l'apertura di una pratica sul sostituto pg della Corte d'appello di Genova Enrico Zucca dopo le polemiche della scorsa settimana sulle parole del ...

Caso Regeni - Csm apre pratica sul pm Zucca che disse : “Ai vertici della polizia chi ha coperto torturatori della Diaz” : Il Comitato di presidenza del Consiglio superiore della magistratura ha aperto una pratica in prima Commissione sul Caso del pm di Genova Enrico Zucca. Che il 20 marzo scorso, durante un incontro cui erano presenti i genitori di Giulio Regeni – il ricercatore ucciso al Cairo nel febbraio 2016 – aveva detto: “I nostri torturatori, o meglio chi ha coperto i torturatori, come dicono le sentenze della Corte di Strasburgo, sono ai ...