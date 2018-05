Capelli | tutte le acconciature in relax per l’estate

vanityfair

: Oggi ho fatto certi capelli a 'na signora che stasera farà rosicà tutte l'amiche sue a la balera! Io ce tengo che l… - xTaiChuKe_x : Oggi ho fatto certi capelli a 'na signora che stasera farà rosicà tutte l'amiche sue a la balera! Io ce tengo che l… - hl_littlethings : Madonna quando toglie la barba sembra un bimbo proprio ?? più di tutte le altre volte obviously.... e i capelli, vor… - catshua : comunque Hyungwon è proprio uno stronzo secondo me si fa 100 foto al giorno però non le posta mai ?? chissà quante f… -

(Di martedì 15 maggio 2018) Estate in versione despasito, piano piano, dalle vacanze all’hairstyle. Come il colore del rossetto può interpretare alla perfezione il nostro umore o la nostra voglia di affrontare le giornate, anche iassecondano i nostri ritmi. E durante l’estate lesono rilassate, morbide, spettinate... proprio come ci sentiamo noi. Lenti e senza la frenesia di dover fare qualcosa a tutti i costi, ribelli nel seguire i dettami beauty, libere di sentirci un po’ selvagge e di lasciarci andare al naturale. LEGGI ANCHELa coda perfetta esiste Ecco perché le onde da spiaggia, quelle texturizzate dal sale, voluminose e scompigliate sono la non-piega più cool che possiamo sfoggiare al mare, ma anche il lunedì in ufficio, per sentire ancora gli effetti benefici del weekend fuoriporta appena finito. E se la chioma non è sciolta, allora è raccolta in code wavy dal volume ...