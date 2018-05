Capelli estate 2018 | Eslabondexx presenta la nuova linea di prodotti | eccola

Capelli - tutte le acconciature in relax per l’estate : Estate in versione despasito, piano piano, dalle vacanze all’hairstyle. Come il colore del rossetto può interpretare alla perfezione il nostro umore o la nostra voglia di affrontare le giornate, anche i Capelli assecondano i nostri ritmi. E durante l’estate le acconciature sono rilassate, morbide, spettinate... proprio come ci sentiamo noi. Lenti e senza la frenesia di dover fare qualcosa a tutti i costi, ribelli nel seguire i ...

Nuovi tagli di Capelli : chiome irresistibili - primavera-estate 2018 : Per la primavera-estate 2018 le ricerche continuano, per scoprire un nuovo taglio di capelli. Come sempre le proposte non mancano e adesso vedremo tutte le novità. Nuove chiome Una ragazza cerca sempre un taglio di capelli che la faccia sentire a proprio agio. Inoltre l'hairstyle dovrà essere molto facile da acconciare, per essere pronte in pochissimi minuti. Va anche ricordato che il taglio dovrà adattarsi perfettamente allo stile di ogni ...

Capelli : tutte le tendenze del 2018 per la primavera-estate : Le novità, i colori e i tagli più innovativi di questo 2018 sono davvero tanti, dai colori accesi a quelli naturali, dia tagli con frangia o senza passando per Capelli ricci, mossi e lisci. L’importante sarà scegliere il colore valutando la propria carnagione e il taglio più adatto alla forma del viso, con l’aiuto di un bravo parrucchiere di fiducia. Sinonimo di personalità, i Capelli rappresentano una delle maggiori armi di ...

Tendenze Capelli primavera-estate 2018 - vanno i colori in HD : Sì, il nuovo trend è avere capelli dal colore tridimensionale. Con una luce che sembra partire da dentro, dai colori vividi, iperpigmentati, olografici, o anche, come dicono gli addetti ai lavori, «a spettro». Per chi ha reminiscenze fresce di fisica: come lo spettro di colori del fascio di luce scomposto da un prisma, per intenderci. LEGGI ANCHEArrivano le riflessature effetto marmo LEGGI ANCHERose Brown, il nuovo castano per la ...

Capelli - 50 tagli corti per la primavera-estate 2018 : Sì all’effetto spettinato, alla nuca sexy, all’effetto slick per la sera e alla piccola follia cromatica sul ciuffo che fa intuire subito il nostro lato trasgressivo. Le regole del corto statico questa primavera-estate saranno tutte superate. E le star, già da qualche mese, ne sono la dimostrazione concreta. Dal pixie biondo platino di Michelle Williams, alla rasatura decisa di Kate Hudson, al caschetto asimmetrico di Katie Holmes, ...

Capelli - tutti i tagli lunghi per la primavera-estate 2018 : Primavera in lungo. I Capelli visibilmente sani, voluminosi e corposi sono tornati. Non a caso uno dei segreti più usati dalle star sui red carpet per infoltire e allungare la chioma sono proprio le extension. Mentre celebrity come Kim Kardashian, Gigi Hadid e Emily Ratajkowski hanno optato per lunghezze (saranno vere?) extra extra long. Sì ai lisci anni Novanta e ai mossi naturali, i trend che arrivano dalle passerelle per questa ...

Tagli di Capelli per l'estate : minimalismo - natura e urban style : Ecco dunque colori liquidi, acconciature e volumi che rubano forme e cromie al mondo vegetale primaverile e estivo, in cui i Tagli corti lasciano spazio a lunghezze moderne e ad eleganti raccolti. Un ...

Capelli : 70 tagli medi per la primavera-estate 2018 : Margot Robbie ha rinnovato il suo bob in occasione della notte degli Oscar, così come l’altra attrice in nomination per la statuetta Saoirse Ronan, mentre la top Bella Hadid ha appena debuttato con il suo nuovo taglio medio accompagnato da frangia dentelé (Sarà fake per un nuovo shooting o vera?). Perché come ha detto a W Magazine il suo hair stylist Chad Wood: «La primavera è il momento più divertente per giocare. Prendetivi il rischio, è ...