CAPELLI BIANCHI | MALATTIA AUTOIMMUNE? Infezioni alla base del processo | la cura dalle

CAPELLI BIANCHI e infezioni : ecco cosa potrebbe causarne la crescita : La crescita dei Capelli bianchi rappresenta un enorme problema per molti individui in tutto il mondo. Fino ad oggi molte persone hanno considerato questa problematica unicamente come un fattore genetico, ma uno studio condotto dal National Institues of Health e dall'Università dell'Alabama ha chiarito che influiscono diversi fattori. Nonostante il cambiamento di colore dei peli sia una cosa normale data dal passere degli anni, gli studiosi hanno ...

CAPELLI BIANCHI e salute : secondo la scienza c'è un legame che bisogna sapere : Tra i segni che raccontano l'inesorabile avanzare dell'età c'è lo stato della chioma di ciascuna persona. Tra i fenomeni che raccontano il progredire del dato anagrafico c'è sicuramente quello di un colore che cambia e nel tempo passa da quello naturale a un qualcosa di sempre più gradualmente tendente verso il bianco. Ma dietro questo cambiamento non c'è solo il passare degli anni, poiché un recente studio ha rivelato l'esistenza di un preciso ...

La causa dei CAPELLI bianchi? Potrebbero essere le infezioni : capelli bianchi? Oltre al tempo e alla genetica, tra le cause Potrebbero esserci anche le infezioni, o meglio l’attivazione del sistema immunitario che esse vanno a stimolare. Lo hanno scoperto ricercatori del National Institutes of Health e dell’Università d’Alabama di Birmingham, negli Stati Uniti, autori di uno studio pubblicato su ‘Plos Biology’. Secondo gli scienziati, dunque, più il corpo deve fronteggiare le ...

Alla ricerca del Terzo Uomo : ha i CAPELLI tutti bianchi e si chiama Ugo : Nonostante gli apparenti irrigidimenti, gran parte dell'attuale dibattito politico si sta orientando verso la ricerca del Terzo Uomo. Un'alta personalità che, ove Luigi Di Maio si decidesse a fare un passo in dietro sull'esempio di Matteo Salvini, potrebbe essere incaricata dal presidente Sergio Mattarella di guidare un governo, politico o tecnico che sia, di lunga durata o solo finalizzato Alla riforma della legge elettorale.In un ...

Montella : “Nazionale? Non c’è nessuna possibilità - non ho CAPELLI bianchi” : “Nazionale? Non c’è nessuna possibilità ad oggi che possa allenare la Nazionale italiana, sia perché sto benissimo qui e ho la testa per lavorare qui, sia perché in Italia non c’è stato nessun tipo di contatto. E poi perché credo che per allenare l’Italia è necessario avere i capelli bianchi e al momento ne ho molto pochi”. Sono le parole del tecnico del Siviglia, Vincenzo Montella, ai microfoni di Fox Sports ...

Montella allontana l'Italia : "Io ct? Non ho ancora i CAPELLI bianchi" : Vincenzo Montella è felice al Siviglia: dopo essere stao esonerato dal Milan, infatti, l'Aeroplanino ha trovato la sua giusta dimensione in Spagna. Gli andalusi lotteranno fino alla fine per conquiestare un posto in Champions League e dopo aver fatto fuori lo United di Mourinho negli ottavi di finale, giocheranno i quarti della competizione contro i tedeschi del Bayern Monaco allenati dall'esperto Jupp Heynckes. Il Siviglia di Montella, sabato ...