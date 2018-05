Canoa velocità | Coppa del Mondo 2018 | il settore kayak dell’Italia Tanti giovani da

Canoa velocità - Coppa del Mondo 2018 : Italia per continuare a crescere e progredire nella canadese : Carlo Tacchini, Nicolae e Sergiu Craciun: saranno loro le punte di diamante anche per la Coppa del Mondo 2018 nel comparto della canadese nella Canoa velocità Italiana, in quella che è la stagione che segna metà strada verso le prossime Olimpiadi di Tokyo 2020. Agli Europei di Plovdiv 2017 è arrivato uno splendido bronzo nella specialità olimpica del C2 1000 metri proprio grazie ai fratelli Craciun. Al contrario il poliziotto verbanese, ...

Canoa velocità - Coppa del Mondo Szeged 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : ...08.30-13.25 Batterie 13.30-13.40 Finali A paraCanoa Sessione pomeridiana 14.30-15.35 Semifinali 15.40-15.50 Finali paraCanoa 16.00-16.25 Finali C e Finali B 16.25-17.00 Finali A in diretta streaming ...

Canoa velocità - Coppa del Mondo Szeged 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : La Coppa del Mondo di Canoa velocità scatterà nel fine settimana a Szeged, in Ungheria, con la prima delle due tappe in calendario: da venerdì 18 a domenica 20 scenderanno nell’acqua magiara i migliori interpreti al Mondo della disciplina. A fare da prologo, giovedì 17, le prime gare della paraCanoa. La copertura televisiva sarà assicurata dallo streaming presente sul sito della federazione internazionale, che trasmetterà tutte le finali ...

Canoa velocità - Coppa del Mondo 2018 : il calendario e tutte le date. Il programma completo : Dopo il prologo giovanile con le qualificazioni agli YOG che hanno premiato la nostra Lucrezia Zironi, è il momento della Coppa del Mondo di Canoa velocità: quest’anno saranno soltanto due le tappe del circuito maggiore, tutte concentrate nel mese di maggio, che faranno da preludio alle rassegne continentale ed iridata. Dal 18 al 20 maggio si scende in acqua a Szeged, in Ungheria, mentre nel fine settimana successivo tocca alle acque di ...

Canoa velocità - i convocati dell’Italia per il raduno di Mantova : 26 azzurri in ritiro fino al 22 maggio : Sono 26 gli azzurri convocati dal DT Guglielmo Guerrini per il raduno della nazionale italiana di Canoa velocità a Mantova: la nostra selezione sarà impegnata sulle acque virgiliane fino al 22 maggio. A farla da padrone il kayak maschile, con 15 azzurri chiamati. Per quanto riguarda la canadese, 6 donne e 5 uomini completano il quadro dei selezionati. KAYAK SENIOR MASCHILE C. S. CARABINIERI: Alessandro GNECCHI S.C. TICINO PAVIA: Manfredi ...

Canoa velocità - i convocati dell’Italia per la prima tappa di Coppa del Mondo : saranno 26 gli azzurri in gara : Si sono concluse a Mantova le gare di selezione per la formazione della squadra italiana di Canoa velocità che prenderà parte alla prima tappa di Coppa del Mondo a Duisburg, in Gernania, a fine maggio. Il DT Guglielmo Guerrini, sulla base della somma dei tempi fatti registrare sulle varie distanze, ha selezionato 26 atleti, dei quali 15 nel kayak maschile, 6 nel kayak femminile e 5 nella canadese maschile. Di seguito l’elenco completo dei ...

Canoa velocità - nel fine settimana le selezioni per far parte della Nazionale. Tanti big pronti a scendere in acqua a Mantova : Si alza il sipario a Mantova sulla stagione della Canoa velocità: domani e sabato selezioni per formare la squadra nazionale italiana in vista della prima tappa di Coppa del Mondo in programma a Duisburg, in Germania, nell’ultimo fine settimana di maggio. Sarà una somma di tempi a determinare la classifica che porterà alla selezione conclusiva: per il K1 femminile saranno addirittura tre le distanza da affrontare (500, 200 e 350 metri, con ...