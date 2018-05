Cannes | il comizio di Spike Lee | “Stati Uniti fabbricati sul sague di genocidi e

ilfattoquotidiano

(Di martedì 15 maggio 2018) “Gli Statisono statisul sangue die schiavitù. La democrazia contemporanea? Stronzate”. “E Trump quel motherfucker… indagato e contemporaneamente votato, ma cosa cazzo hanno in testa alcuni americani?!”. BentornatoLee. Perché nell’emergenza mondiale delle destre estremiste “che non è solo un fatto americano, gente, svegliatevi svegliamoci tutti!” il regista doveva fare qualcosa, doveva tornare a far sentire la sua voce. E allora ecco la risposta potente e provocatoria nel suo nuovo “joint” dal geniale e ambivalente titolo Blackkklansman: un cop-hardboiled-movie sullo sfruttamento ambientato a Colorado Springs negli anni ‘70 con un poliziotto nero (Ron Stallworth, realmente esistito e autore del libro a cui il film si ispira) che per combattere dall’interno il crescente Ku Klux Klan decide di infiltrarsi… ma con una strategia arguta ...