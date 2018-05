Cannes 2018 | BlacKkKlansman di Spike Lee La recensione - Best Movie

I migliori smoking visti al Festival di Cannes 2018 : Sembra la vittoria dello smoking nella sua declinazione più classica ma non lo è. Sono tanti, infatti, gli esercizi di stile sui motivi a stampa ton sur ton, possibilmente in contrasto lucido e opaco. Di certo, vince il nero sul tappeto rosso di Cannes, con qualche (rara) concessione al blu navy. Il look migliore a oggi? Quello con chiusura a doppiopetto di Michael B. Jordan, l’attore di Creed sulla Costa Azzurra per presentare il nuovo ...

#Cannes2018 " Asako I II - Netemo Sametemo - - di Ryusuke Hamaguchi : L'attimo eccezionale che irrompe nell'ordinario, il mistero dell'incontro, quella scossa elettrica che passa, fulminea, da cuore a cuore e ridisegna la curva del mondo fino ad allora conosciuto. Come ...

Cannes 2018 - Kristen Stewart sul red carpet senza scarpe : Indietro 15 maggio 2018 2018-05-15T10:40:15+00:00 ROMA – “Bella Swan una di noi”. Non è uno scherzo. Dopo aver sfilato sul red carpet della 71esima edizione del Festival di Cannes sotto la pioggia e aver superato i flash dei fotografi, Kristen Stewart ha detto “ciaone” alle sue Louboutin ed ha continuato la passerella senza tacchi. In un luogo […] L'articolo Cannes 2018, Kristen Stewart sul red carpet senza scarpe proviene da NewsGo.

Cannes 2018 - le più sexy sul red carpet (capitolo II) : Gli impegni di una giuria quest’anno ricca di fascino femminile (e guidata da Cate Blanchett), i red carpet che riuniscono dive del cinema internazionale ma anche le super modelle del momento (capitanate da Bella Hadid e Irina Shayk, quasi in competizione per l’apparizione più statuaria), le invitate degli infiniti party che animano le notti della Costa Azzurra, le occasioni per godere della vista della bellezza, dell’eleganza, ...

Cannes 2018. Le super modelle di Fashion for Relief : Da 13 anni tra gli eventi collaterali del Festival di Cannes, Fashion For Relief, il charity guidato da Naomi Campbell, quest’anno si è svolto in collaborazione con Time’s Up e Save The Children sui temi del rispetto delle differenze e dei diritti civili. In passerella, con abiti vintage o ideati ad hoc, oggetto di un’asta benefica, un cast di super modelle ma anche di attori e celebrità. Da Bella Hadid e Sara Sampaio a Mario ...

Cannes 2018 : Lazzaro felice di Alice Rohrwacher. La recensione - Best Movie : ... è la sua purezza, la sua integrità morale, il modo primitivo di guardare all'infelicità, all' impossibilità ancestrale di sopravvivere alle brutture del mondo . Un film-laboratorio , tra i bene ...

Cannes 2018 - Roberto Benigni sul red carpet di Lazzaro felice di Alice Rohrwacher : guarda la gallery [UPDATE!] - Best Movie : Abbiamo rappresentato un mondo che si trasforma e cambia ma rimane identico a sé stesso, con la tendenza di alcuni a sfruttare altri; è una tragedia ma raccontata in modo leggero. Chiediamo allo ...

Cannes 2018 : il trucco romantico di Chiara Ferragni secondo il suo make-up artist : Accompagnata dal suo principe, Fedez il rapper, Chiara Ferragni ha calcato il red carpet di Cannes 2018 in versione Aurora nella favola La Bella Addormentata, come se fosse la nostra royalty made in Italy. Alla prima uscita pubblica da star, dopo la nascita di Leo, sembra che la coppia stesse facendo le prove generali per l’attesissimo giorno del «Sì». In abito rosa, con tanto di strascico regale, che non doveva essere oscurato da nulla, né ...

Christopher Nolan a Cannes 2018 - una grande lezione di cinema : Fuori della porta c’è il caos più totale. E dopo due ore (e più) di coda, ci sono giornalisti che arrivano a sfondare la cortina della sicurezza che li blocca a tre rampe di scale di distanza, per entrare in sala. Succede quando c’è in una masterclass con uno dei registi più di culto del momento, 48 anni e nove film all’attivo, e il festival la programma in una sala troppo piccola per reggere la pressione dell’attesa (e della cronaca). Il bello ...

Cannes 2018 : presentato il Filming Italy Sardegna Festival - Best Movie : ... « Questa manifestazione offre una delle prime possibilità di reale confronto tra il mondo del cinema e quello delle serie Tv, soffermandosi su ogni aspetto del mondo dell'audiovisivo. In questa ...

Cannes 2018 - 'Lazzaro felice' di Alice Rohrwacher conquista il pubblico : Non penso affatto che bisogna tornare al passato, ad un mondo arcaico, quello era un medioevo e aveva bellezze e amarezze, che ho cercato di mostrare nella prima parte del film, così come ci sono ...

Cannes 2018 - 50 anni di ‘2001 : Odissea nello spazio’ con Nolan : Indietro 14 maggio 2018 2018-05-14T09:43:23+00:00 ROMA – Al Festival di Cannes è tempo di masterclass. Una delle più attese è stata quella con Christopher Nolan, che ha presentato in anteprima, nella sezione Cannes Classic, la versione restaurata in 70 millimetri di 2001: Odissea nello spazio. La proiezione del capolavoro di Stanley Kubrick è stata un’occasione per […] L'articolo Cannes 2018, 50 anni di ‘2001:Odissea nello spazio’ con ...

Cannes 2018 : Sorry Angel - la brutta copia di Chiamami col tuo Nome : In una Parigi anni ’80 Jacques è uno scrittore omosessuale che vive con suo figlio dopo la fine della sua storia d’amore con Marco. Impegnato in un nuovo progetto all’interno di un cinema incontra un giovane affascinante e impulsivo che cattura la sua attenzione. I due iniziano un’avventura che si trasforma gradualmente in un sentimento […]L'articolo Cannes 2018: Sorry Angel, la brutta copia di Chiamami col tuo Nome ...