Cannabis | fioccano multe da 8mila euro ai farmacisti per “pubblicità di sostanze

(Di martedì 15 maggio 2018) Parlare dimedica, se sei un farmacista, può rappresentare un reato. Il ministero della Salute ha multato le farmacie per pubblicità indiretta distupefacenti perché erano tra gli elenchi di motori di ricerca che mostravano la loro disponibilità diterapeutica. “Mai successo prima per altre”, commentano i dottori Paolo e Matteo Mantovani della farmacia San Carlo in provincia di Ferrara, tra quelle raggiunte dalla sanzione.