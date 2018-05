Canada | 3 dust devil in una settimana seminano scompiglio sui campi da baseball VIDEO

meteoweb.eu

(Di martedì 15 maggio 2018) Nell’arco di una, 3 potenti(anche noti come diavoli di sabbia) si sono originati in Alberta e Ontario,. Ciò che sorprende è che si siano verificati tutti sudache, al momento degli eventi, erano pieni di giocatori e spettatori. “Nonostante somiglino ai tornado, i diavoli di sabbia si formano sotto condizioni molto diverse. Un tornado solitamente si forma al di sotto di una tempesta rotante, mentre alte temperature e cieli sereni sono il terreno fertile per i diavoli di sabbia”, ha spiegato Erin Wenckstern, meteorologa di Weather Network. Mentre sacche di aria calda in superficie salgono verso l’aria più fredda, si forma un vortice verticale. “Più è forte il contrasto di temperatura tra suolo e aria, più intenso sarà il. Mentre l’aria si sposta dall’area circostante al vortice ascensionale, polvere e persino oggetti possono essere ...