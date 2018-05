Campione d’Italia e fidanzato perfetto | Rugani regala a Michela Persico una vacanza con

Juventus Campione d’Italia - l’arrivo a Caselle e la festa dei tifosi [FOTO] : 1/48 Nicolò Campo/LaPresse Nicol ...

Juve Campione d’Italia - Di Francesco : “sono un esempio da seguire” : “La Juve ha mentalità e solidità, una società che è sempre la stessa e sa gestire benissimo le situazioni, lavando i panni sporchi in casa. Sono un esempio anche per unità di intenti e di gruppo, anche su falli minimi entravano tutti a protestare. Sono uniti e un esempio per tutti, ci tengono all’obiettivo e danno tutto”. Nel dopo-partita del match dell’Olimpico, il tecnico della Roma Eusebio Di Francesco parla dei ...

Juve Campione d’Italia - Barzagli : “meritavamo lo Scudetto come il Napoli” : “Entreremo nella storia. E’ stata un’altra annata eccezionale e oggi non era facile perché venivamo dalla vittoria della Coppa Italia e potevamo avere qualche distrazione. Abbiamo sofferto come tutto l’anno ma siamo stati grandi. Ci meritiamo la vittoria e ora festeggeremo questa grande impresa, siamo felici per tutti i tifosi”. Così il difensore della Juve Andrea Barzagli dopo la conquista del titolo. “Lo ...

La Juventus cala il Settebello : è ancora Campione d’Italia : E sono sette! La Juventus si conferma la squadra più forte d’Italia e conquista lo Scudetto per la settima volta consecutiva, il 34esimo della sua storia. Ai bianconeri è sufficiente il pareggio senza reti all’Olimpico con la Roma per avere la matematica certezza del tricolore: ad una giornata dalla fine del campionato, infatti, la Vecchia Signora conserva 4 punti di vantaggio sul Napoli, al quale non serve a nulla la contemporanea vittoria sul ...

Calcio - Juventus Campione d’Italia 2018! Basta lo 0-0 con la Roma : settimo scudetto consecutivo - 34° nella storia : La Juventus è matematicamente Campione d’Italia 2018! I bianconeri hanno conquistato il settimo scudetto consecutivo (impresa mai riuscita a nessuno nella storia), il 34° di tutti i tempi. La squadra di Massimiliano Allegri doveva conquistare un punto nel match contro la Roma per avere la matematica certezza del titolo e così è stato: lo 0-0 maturato allo Stadio Olimpico ha fatto partire la festa. Dopo aver vinto la Coppa Italia in ...

Juve Campione d’Italia per la 7° volta di fila : dallo scudetto più sofferto passa una doverosa rivoluzione - non solo in campo : Adesso c’è anche la matematica. Ma questo campionato la Juventus lo aveva di fatto già conquistato la settimana scorsa, anzi, quella precedente con il tonfo clamoroso del Napoli a Firenze, o forse ancora prima come sostengono i suoi detrattori, durante il big match di San Siro contro l’Inter condizionato dalle scelte di Orsato. Il risultato non cambia. Ha vinto ancora la più forte, ovvero la Juve: il risultato all’Olimpico contro la Roma ...

Basket femminile - Finale Scudetto 2018 : Schio è Campione d’Italia! Ragusa si arrende in gara-5 : nono titolo per il Famila : Il Famila Schio è campione d’Italia per la nona volta nella sua storia. La formazione orange ha vinto gara-5 della Finale Scudetto per 62-54 battendo una Ragusa che anche nell’ultimo e decisivo episodio della serie ha venduto cara la pelle. Alla fine, però, ha vinto la squadra più completa, la favorita, che dopo la delusione della sconfitta dello scorso anno torna sul tetto d’Italia. Ha vinto la squadra di Isabelle Yacoubou, ...

Hockey prato femminile - A1 2018 : HF Lorenzoni Campione d’Italia! : Trionfo con una giornata d’anticipo per l’HF Lorenzoni nel campionato di A1 di Hockey prato femminile: le piemontesi tornano a trionfare nella massima seria a cinque anni di distanza dall’ultimo successo. Campionato totalmente dominato per le ragazze di Bra: decisivo il 2-1 odierno sul CUS Pisa per chiudere i conti. Ad inseguire infatti c’è l’Amsicora, staccata però di cinque lunghezze quando manca solo un incontro ...

Pallamano - Serie A femminile 2017/18 : Jomi Salerno Campione d’Italia! Indeco Conversano sconfitto – in gara-2 : E’ della Jomi Salerno lo Scudetto dell’edizione 2017/18 della Serie A di Pallamano femminile! Questo il verdetto scaturito da gara-2 della finale contro l’Indeco Conversano, al termine di 60 minuti dominati in lungo e in largo, in cui la formazione allenata da Neven Hrupec si aggiudica la contesa (e il quinto titolo) per il punteggio di 25-12. Avvio di gara molto equilibrato, con il match sbloccato da Ilaria Dalla Costa dopo ...

Giro d’Italia 2018 - risultato quinta tappa. Enrico Battaglin - vittoria da Campione! Bene Fabio Aru : Serra San Bruno, Oropa ed ora Santa Ninfa. Enrico Battaglin ha un rapporto particolare con il Giro d’Italia e lo dimostra nella quinta tappa dell’edizione numero 101. Il corridore della LottoNL-Jumbo va a prendersi il terzo trionfo nella Corsa Rosa timbrando il cartellino con una volata lunghissima sulle strade siciliane: azione splendida per il 28enne, già piazzato nella frazione di ieri. Battuto un pimpante Giovanni Visconti sulle ...

Juventus virtualmente Campione d’Italia ma è una stagione comunque da dimenticare : adesso la rivoluzione totale - nuovo allenatore e ribaltoni di formazione : La Juventus ha virtualmente vinto lo scudetto, il successo in rimonta contro il Bologna ed il passo falso del Napoli contro il Torino hanno permesso alla squadra di Massimiliano Allegri di allungare a sei punti in classifica il distacco, a due giornate dal termine e considerando anche la differenza reti a favore della Juventus è praticamente impossibile pensare ad una rimonta della squadra di Maurizio Sarri. Nonostante il settimo scudetto ...