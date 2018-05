Campagna Mondiale di Sensibilizzazione per la Lotta all’Ipertensione Arteriosa promossa

Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo : tanti eventi per la Campagna di sensibilizzazione : Torna la campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi #sfidAutismo18 di FIA – Fondazione Italiana Autismo, nella XI Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, per contribuire a migliorare la qualità della vita delle persone con sindrome delle spettro autistico e delle loro famiglie, sostenere la ricerca scientifica al fine di individuare sempre più precocemente l’autismo e di scoprire nuovi interventi per ...