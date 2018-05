: L’uomo di calcio giusto per una rinascita Azzurra. Congratulazioni a Roberto #Mancini, nuovo ct della Nazionale.… - MassMirabelli : L’uomo di calcio giusto per una rinascita Azzurra. Congratulazioni a Roberto #Mancini, nuovo ct della Nazionale.… - LottiLuca : Buon lavoro a Roberto Mancini, nuovo commissario tecnico della Nazionale. E in bocca al lupo al calcio italiano per… - Gazzetta_it : Mancini, via all'era azzurra. Ufficiale: ha firmato da c.t. della Nazionale #Italia #Figc -

A Coverciano è il giorno della presentazione di Roberto, nuovo ct azzurro. "Sono emozionato perchè diventare ct non è cosi banale e non capita sempre" esordisce il Mancio. "Ringrazio tutti,mi hanno fatto sentire quello che volevo e cioè che mi volessero al 100% -spiega il neo ct- e per me è stato abbastanza semplice scegliere. Sonodi guidare la Nazionale e per uno come me, che ha messo piede a Coverciano la prima volta con l'under 14, arrivare a diventare ct azzurro penso sia la cosa più bella".(Di martedì 15 maggio 2018)