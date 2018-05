Calcio | Mario Balotelli già pronto alla convocazione di Mancini | modifica il suo profilo

Calcio - Roberto Mancini : “Sono orgoglioso di questo incarico. Mario Balotelli sarà convocato” : Oggi, alle ore 12, vi è stata l’attesa conferenza stampa di presentazione di Roberto Mancini, presso il Centro Federale di Coverciano, nominato nuovo allenatore della Nazionale Italiana di Calcio. Ieri a cena la firma dopo un pomeriggio di trattative: due anni con opzione per il Qatar (2022) a 2 milioni netti. Il primo impegno sarà il 28 maggio a San Gallo contro l’Arabia Saudita. “Sono abbastanza emozionato perché diventare ...

MARIO BALOTELLI/ Sfida di Calciomercato tra Fiorentina e Roma - smentito l'incontro con Corvino ma... : Il futuro di MARIO BALOTELLI: la Fiorentina e la Roma puntano su di lui? I giallorossi lo cercherebbero come vice-Dzeko, i viola vorrebbero rinforzarsi per l'Europa(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 00:09:00 GMT)

Claudio Amendola : "A Quelli che il Calcio guardavo la Roma dalla tribuna Monte Mario. Mi davano 3 milioni di lire a domenica" : “Prendevo 3 milioni di lire ogni domenica”. Claudio Amendola rivela il compenso percepito quando, attorno alla fine degli anni novanta, partecipava come inviato di Quelli che il calcio.Condotta all'epoca da Fabio Fazio, la trasmissione coinvolgeva l’attore per seguire le gare casalinghe della Roma, a cui in precedenza era stato impedito l’accesso alla curva sud.prosegui la letturaClaudio Amendola: "A Quelli che il calcio guardavo la Roma ...

Calcio : Mario Balotelli è ancora utile alla Nazionale italiana? L’avvento di Roberto Mancini potrebbe sorridergli : 14 gol in 21 presenze in League1 e 6 in 7 presenze in Europa League. Sono questi i numeri stagionali, al momento, di Mario Balotelli con la maglia del Nizza. I rossoneri di Francia sono stati per lui l’occasione della rinascita e forse della maturazione? Lui ne è convinto al pari del suo procuratore Mino Raiola ma, per il momento, la Nazionale italiana sembra essere ancora distante. Qualcuno potrebbe dire: “ancora parlate di ...

L'ex stella del Calcio mondiale Romario si candida a governatore di Rio de Janeiro : L'ex stella del calcio Romario de Souza ha deciso di candidarsi alla guida di Rio de Janeiro alle prossime elezioni brasiliane di ottobre. Entrato in parlamento nel 2010 col partito Socialista, Romario è stato...