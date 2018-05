Calcio a 5 | Semifinali Playoff 2018 | domina il fattore campo in gara-1 | primo match point

oasport

: Eredivisie - Spareggi: le semifinali saranno Emmen-Sparta e Graafschap-Almere - VAVEL_Italia : Eredivisie - Spareggi: le semifinali saranno Emmen-Sparta e Graafschap-Almere - FlorentinaTapuc : Calcio a 5. Acqua - Lariosport : #Calcio #SerieD: i risultati delle semifinali #playoff, mancano all'appello ancora tre partite. Il Como 1907 attend… -

(Di martedì 15 maggio 2018) Ilfa la differenza in-1 delledeiscudettodia 5. Luparense e Acqua&Sapone Unigross si confermano le favorite per la conquista del tricolore grazie alla vittoria nella prima partita dellee potranno giocarsi ilvenerdì 18 maggio, quando in trasferta puntano a strappare il pass per la finale. La Luparense ha demolito la Came Dosson nella prima frazione, mettendo a referto tre reti nei primi 10 minuti: Taborda con una splendida giocata ha beffato Morassi, complice invece sul gol del raddoppio di Victor Mello, mentre Lara con un sinistro al volo ha siglato il tris, rendendo in discesa la sfida per la sua squadra. Prima dell’intervallo, ci ha pensato Borja Blanco a blindare il risultato con il 4-0 che di fatto ha chiuso i giochi. La ripresa si è rivelata pura accademia e i gol di Bellomo e Honorio hanno ...