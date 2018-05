Cagliari Una campagna di indagine per studiare il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile

Maltempo : crolla il controsoffitto di una chiesa a Cagliari : Il controsoffitto dell’unico bagno della storica chiesa di Sant’Agostino, in pieno centro a Cagliari, è crollato a causa di una infiltrazione d’acqua dovuta all’ondata di Maltempo che si è abbattuta negli ultimi due giorni in Sardegna. L’intelaiatura in cartongesso si è sbriciolata per diversi metri, rimanendo in parte appesa, e grandi pezzi di controsoffitto sono poi finiti sul pavimento. Per fortuna in quel ...

Zapata infortunato - 'out' contro il Cagliari : Genova - Sarà assente contro il Cagliari, ma potrebbe farcela per le ultime 2 partite di campionato: questo il verdetto degli esami strumentali ai quali è stato sottoposto nel tardo pomeriggio Duvan ...

Cagliari - morta una donna per allergia/ La procura indaga : colpa di un farmaco che ha ingerito? : Cagliari, morta una donna per allergia. La procura indaga, la colpa potrebbe essere di un farmaco che questa ha ingerito. I medici dovevano saperlo e sono coinvolti nel caso?(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 17:52:00 GMT)

A Palazo di Giustizia con un coltello da 18 cm : fermata dalle guardie una pregidicata Cagliaritana : La donna, questa mattina intorno alle ore 10:00, si trovava all'ingresso del Palazzo di Giustizia, ove era stata convocata per un'udienza in cui era imputata; sottoposta ad un controllo dal personale ...

A Palazo di Giustizia con un coltello di 18 cm : fermata dalle guardie una pregidicata Cagliaritana : La donna, questa mattina intorno alle ore 10:00, si trovava all'ingresso del Palazzo di Giustizia, ove era stata convocata per un'udienza in cui era imputata; sottoposta ad un controllo dal personale ...

Caparezza sarà di nuovo a Cagliari - il 25 agosto - con la tranche estiva del fortunatissimo 'Prisoner 709 tour'. : ... unica data in Sardegna, del cantautore pugliese, organizzato da SEM Organizzazione per la rassegna 'Pop a Impatto Zero Festival Internazionale Musica e Spettacoli 2018' , per il quale è già partita ...

Ora è allarme meningite a Cagliari - altri due casi : gravi un 21enne e una donna di 40 anni : Il giovane è ricoverato all'ospedale Santissima Trinità, l'altra paziente al Brotzu. Profilassi avviata per tutte le persone a loro vicine. Intanto restano stazionarie le condizioni del 19enne di Gesico ricoverato da quattro giorni al Policlinico di Monserrato. Ma è emergenza dopo la morte del ventenne Cagliaritano.Continua a leggere

Cake Star/ Anticipazioni : Katia Follesa e Damiano Carrara a Cagliari per una sfida avvincente (16 marzo 2018) : Cake Star torna in onda oggi, venerdì 16 marzo, in prima serata su Real Time: Katia Follesa e Damiano Carrara sbarcano a Cagliari per eleggere la migliore pasticceria della città.(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 08:13:00 GMT)

La Lazio evita la sconfitta con una ?magia di Immobile allo scadere : a Cagliari è 2-2 : Un super gol di tacco di Immobile nei secondi finali evita la sconfitta alla Lazio. In vantaggio nel 1° tempo i sardi con Pavoletti poi il pari grazie a un autogol di Ceppitelli. nella ripresa...

Genoa : c'è la data del recupero col Cagliari e una grande novità sui diritti tv : L'ingresso di un colosso del calibro di Amazon nel mondo del calcio italiano potrebbe prospettare scenari interessanti anche per i rossoblu [VIDEO] e per tutte quelle società di media dimensione. ...