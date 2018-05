Cade dal dirupo e non riesce più ad uscire | il salvataggio di ' Nana' - FOTO

Cade accidentalmente dal molo del porto di Pisa - arrivano i soccorsi : Marina di Pisa , Pisa, , 15 maggio 2018 - Un uomo è caduto dal molo del porto di Pisa a Marina di Pisa, lo scalo turistico nei pressi di Bocca d'Arno. Non si sa ancora come e perché sia finito in ...

Treviso : bimba di tre anni Cade dalla terrazza - la madre indagata per omicidio Video : E' una oziosa domenica pomeriggio il 13 Maggio a Mogliano, in provincia di Treviso, quando intorno alle 13.00, un uomo intravede dalla propria finestra, che si affaccia sul giardino condominiale, una sagoma cadere dal piano superiore. L'uomo si sporge e vede una bambina distesa, che si muove e piange gridando “Papa',papa'”. Un volo di sei metri I soccorritori, chiamati da quel vicino, arrivano in brevissimo tempo e trovano la piccola, tre anni ...

Treviso : bimba di tre anni Cade dalla terrazza - la madre indagata per omicidio : E' una oziosa domenica pomeriggio il 13 Maggio a Mogliano, in provincia di Treviso, quando intorno alle 13.00, un uomo intravede dalla propria finestra, che si affaccia sul giardino condominiale, una sagoma cadere dal piano superiore. L'uomo si sporge e vede una bambina distesa, che si muove e piange gridando “Papà,papà”. Un volo di sei metri I soccorritori, chiamati da quel vicino, arrivano in brevissimo tempo e trovano la piccola, tre anni non ...

Treviso : bambina Cade dal terrazzo di casa - arrestata la mamma : Treviso, 14 mag. (AdnKronos) – E’ stata arrestata questa mattina dai carabinieri la mamma della bambina che ieri poco dopo mezzogiorno è caduta dal secondo piano della palazzina in cui vive con i genitori. I carabinieri, dopo l’interrogatorio svoltosi ieri sera, sospettano che la donna sia coinvolta nell’episodio della caduta della figlia.Le condizioni della bambina di tre anni di età, caduta da un’altezza di circa ...

Bimba di 3 anni Cade giù dal terrazzo - è grave : mamma arrestata per tentato omicidio : Inizialmente si credeva ad un incidente ma gli accertamenti dei carabinieri hanno delineato un quadro molto più grave a carico della donna, arrestata alcune ore dopo. La piccola ora è ricoverata in prognosi riservata ma non sarebbe in pericolo di vita.Continua a leggere

Cade dal balcone per inseguire la palla - bimbo muore nel Milanese : Cade dal balcone per inseguire la palla, bimbo muore nel Milanese Cade dal balcone per inseguire la palla, bimbo muore nel Milanese Continua a leggere L'articolo Cade dal balcone per inseguire la palla, bimbo muore nel Milanese proviene da NewsGo.

Bimba di 2 anni Cade dal letto e muore : scambiano l'emorragia per una gastrite Video : Una emorragia cerebrale che è stata scambiata per una semplice gastrite e curata come tale. Proprio questa è stata la causa principale della morte di una bambina di appena 2 anni che pochi giorni prima della fatidica chiamata era caduta dal suo lettino mentre giocava. La vicenda è accaduta il 4 maggio scorso, quando i genitori della piccola l'hanno portata al pronto soccorso dell'Ospedale di Rivoli per un controllo, visto che da qualche giorno ...

Bambino di 4 anni Cade dal balcone e muore : Milano, 11 mag. , askanews, È arrivato all'ospedale San Raffaele di Milano in condizioni già disperate il Bambino di 4 anni che è morto ieri sera dopo essere caduto dal balcone di casa al quinto piano ...

Milano - bimbo di 3 Cade dalla finestra per recuperare la pallina e muore - Ultime Notizie Flash : A Milano, un bambino pakistano di tre anni è precipitato dalla finestra nell'intento di recuperare la sua pallina, caduta di sotto