Bullismo : a Padova operativa da oggi YouPol - nuova app della Polizia di Stato : Padova, 15 mag. (AdnKronos) – A partire da oggi, 15 maggio, è attiva anche a Padova YouPol, la nuova App della Polizia di Stato, scaricabile direttamente sullo smartphone da Apple Store e Play Store, che consente di inviare segnalazioni alla sala operativa della Questura, anche in via anonima, se si è testimone o si è venuto a conoscenza di episodi di Bullismo o traffico di stupefacenti. YouPol nasce per consentire ad ogni cittadino, ...

Bullismo : Csv Padova - un ragazzo su 5 dagli 11 ai 13 anni dipendente da smartphone (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Da segnalare inoltre che quasi 1 ragazzo su 3 (27%) riferisce di aver giocato al videopoker, aver fatto scommesse su internet e/o aver comprato gratta e vinci almeno una volta nella vita e 1 su 10 ha provato a fumare. Significativo inoltre che tra le caratteristiche socio

CyberBullismo : Padova - a Cittadella fa tappa la campagna social della Polizia Postale : Padova, 17 apr. (AdnKronos) - Oggi fa tappa a Cittadella in Piazza Pierobon, la più importante e imponente campagna educativa itinerante realizzata dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni nell’ambito delle iniziative di sensibilizzazione e prevenzione dei rischi e pericoli della Rete per i minor

CyberBullismo : Padova - a Cittadella fa tappa la campagna social della Polizia Postale (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – L’obiettivo dell’iniziativa, infatti, è quello di prevenire episodi di violenza, vessazione, diffamazione, molestie online, attraverso un’opera di responsabilizzazione in merito all’uso della ‘parola”. Gli studenti attraverso il diario di bordo e l’hastag #unaparolaeunbacio potranno lanciare il loro messaggio positivo contro il Cyberbullismo.Da Milano a Palermo, ...

CyberBullismo : Padova - a Cittadella fa tappa la campagna social della Polizia Postale (3) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – Aggiunge inoltre il Questore ‘i nostri operatori rivolgono costantemente attività formative ai genitori e docenti poiché è fondamentale che l’educazione contro la violenza in rete coinvolga anche gli adulti”, conclude Fassari.‘Internet rappresenta una risorsa importantissima soprattutto per le giovani generazioni, uno strumento di crescita culturale e sociale, che richiede però le ...

CyberBullismo : Padova - a Cittadella fa tappa la campagna social della Polizia Postale (4) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – “Dai dati in nostro possesso e dagli incontri nelle scuole di ogni ordine e grado, si evince l’importanza delle attività di informazione e sensibilizzazione per far si che la rete possa essere per i ragazzi una grande opportunità e non un limite. I social network infatti sono ormai uno strumento di comunicazione del tutto integrato nella quotidianità dei teenager – spiega – Secondo ...

CyberBullismo : Padova - a Cittadella fa tappa la campagna social della Polizia Postale (5) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – Tuttavia il Cyberbullismo presenta risvolti particolarmente oscuri: tra le vittime sistematiche delle prevaricazioni digitali, a volte anche quotidiane, il 59% ha pensato almeno una volta al suicidio nel momento di sofferenza maggiore. Tra i giovani coinvolti, il 52%, confessa di provocarsi del male fisico intenzionalmente. Se poi è l’82% a dire di sentirsi frequentemente triste e depresso, circa il ...