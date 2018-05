Buffon | l’agente | “non sarà un addio alla Totti | quelle celebrazioni appartengono ai

calcioweb.eu

(Di martedì 15 maggio 2018) “Nonunallo stile focoso romano. Sotto la Mole mi aspetto piuttosto un saluto simile a quello di Del Piero. Un quarto d’ora prima succederà qualcosa, magari come il lenzuolo ‘Ciao Platini'”. Sono le parole di Silvano Martina sull’al calcio giocato di Gianluigi, di cui è stato l’agente. “Ho avuto il piacere di accompagnare nel suo percorso il più grande portiere della storia del calcio – dice a juvenews.eu -. Mi dispiace per Donnarumma, ma non nascerà mai più un altro Gigi”. Sul futuro: “Non posso anticipare nulla – dice Martina – perché cosa farà da grande lo dirà lui dopodomanistampa”. L'articolo, l’agente: “nonunai romani” ...