it.reuters

: Btp, avvio in calo, tasso 10 anni a 1,94%, massimo da quasi 2 mesi - - InvestingItalia : Btp, avvio in calo, tasso 10 anni a 1,94%, massimo da quasi 2 mesi - -

(Di martedì 15 maggio 2018) Mercato obbligazionario italiano in ribasso indi seduta, appesantito dalla perdurante incertezza politica nel Paese, in particolare dal ritardo che si registra nella trattativa tra Lega e M5s per la formazione del nuovo governo.