Brexit | la Scozia rigetta la legge per uscire dall' Ue

ilgiornale

: RT @TranSpoNewsEnIt: Storione di Scozia non avverte di catastrofico 'deal' obiettivo - EticLabBots : RT @TranSpoNewsEnIt: Storione di Scozia non avverte di catastrofico 'deal' obiettivo - TranSpoNewsEnIt : Storione di Scozia non avverte di catastrofico 'deal' obiettivo -

(Di martedì 15 maggio 2018) In Gran Bretagna è di nuovo crisi istituzionale per la. Il Parlamento dellaha infatti formalmente respinto il progetto di-quadro di Londra sull'uscita del Regno Unito'Unione europea. La decisione di Edimburgo è senza precedenti e adesso in molti temono una grave crisi costituzionale. Il Parlamento scozzese ha respinto il testo proposto dai britannici con 93 voti contro 30.Come spiegato dal Guardian, il voto non è giuridicamente vincolante, ma costringerà Theresa May a una scelta difficile. Il governo britannico potrebbe tirare dritto, ma potrebbe anche scegliere di concedere ulteriori poteri al governo scozzese. Il tutto non solo per placare gli animi di Edimburgo, ma anche per evitare un'ipotesi che da tempo balla nella regione settentrionale della Gran Bretagna: un referendum per l'indipendenza.I due governi, quello di Londra e quello scozzese, sono sul piede ...