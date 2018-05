Bracconaggio | anche in Italia un business fiorente tra impunità e nuovi mercati | da Nord

ilfattoquotidiano

(Di martedì 15 maggio 2018) Sono almeno 7mila le specie minacciate dale dal commercio illegale. Un fenomeno mondiale che colpiscel’, paese ad alto tasso di criminalità ambientale, mala nazione europea con la maggiore ricchezza di biodiversità. Il nuovo report WwfConnection accompagna la campagna Sos Animali in trappola con cui si raccolgono fondi per finanziare la difesa attiva sul territorio. Sul pianeta elefanti, trichechi e persino ippopotami (cacciati per i loro denti) vengono perseguitati e trasformati in avorio da commerciare. Ogni giorno sono uccisi 55 elefanti, 20mila ogni anno, mentre si massacrano rinoceronti per vendere sul mercato nero il loro corno a peso d’oro (66mila dollari al chilo, più di oro e platino). Bracconieri con fucili e trappole decimano le tigri, tanto che oggi sono appena 3890 gli esemplari in tutta l’Asia, per rivenderle a chi ...