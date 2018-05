Borse europee attorno alla parità

Borse europee riflessive in attesa della BCE : Teleborsa, - Seduta invariata per Piazza Affari e per gli altri mercati del Vecchio Continente , in attesa della riunione di domani della BCE . Sostanzialmente stabile l'Euro / Dollaro USA, che ...

Piazza Affari perde slancio e si allinea alle Borse europee : Piazza Affari frena la corsa a metà mattinata, allineandosi all'andamento debole mostrato dalle borse europee fin dall'avvio. A pesare sul sentiment degli investitori, sono le ...

Borse europee incerte - Milano a +0 - 37% : 9.50 Apertura contrastata per le Borse europee, dopo i guadagni fatti registrare ieri. A Piazza Affari, la migliore,l'Ftse Mib segna +0,37% a 24.123 punti. Margine Btp-Bund tedesco a 136,9 punti in avvio, con rendimento del decennale all'1,91%. Londra +0,1%, Parigi -0,23 e Francoforte invariata. Euro a 1,1912 dollari e 130,37 yen in apertura dei mercati valutari europei.

Piazza Affari e Borse europee previste poco mosse in avvio - oggi nuova raffica di trimestrali : A livello internazionale intanto si attendono sviluppi per quanto riguarda la politica commerciale degli Stati Uniti. oggi i rappresentanti americani e cinesi si incontreranno a Washington per ...

Borse europee positive eccetto Milano : Piazza Affari chiude in netto ribasso, mostrandosi in controtendenza rispetto ai mercati continentali per via della difficile situazione politica che ancora non vede una soluzione alla formazione del

Borse europee chiudono in progresso - Milano appesantita da politica : Le Borse europee archiviano in crescita una seduta partita cauta in attesa delle decisioni della Bce e rassicurata, successivamente, anche dall'andamento positivo di Wall Street. Gli indici delle ...

Borse europee caute. Piazza Affari in frazionale rialzo : Rimbalza Piazza Affari dopo le perdite della vigilia sulle tensioni per la formazione di un nuovo Governo . Rassicurazioni sono giunte dal responsabile del debito pubblico del Tesoro, ...

Borse europee in rosso. Maglia nera a Piazza Affari : Giornata complessivamente negativa per le Borse di Eurolandia , che scambiano con il segno meno, zavorrate da Piazza Affari che fa decisamente peggio degli altri mercati europei. Lieve calo dell' Euro ...

Borse europee riflessive in avvio : avvio poco mosso per le principali Borse del Vecchio Continente , mentre Piazza Affari registra un frazionale ribasso. L'Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia. L'...

