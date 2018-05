Borsa di New York ancora in rosso a metà giornata

Borsa Italiana oggi/ Milano news : Mps a +3 - 8% - Prysmian a -2 - 2% (14 maggio 2018) : Borsa Italiana news . Piazza Affari oggi cerca di stare sopra quota 24.000 punti. Pochi i dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 15:39:00 GMT)

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano news : chiusura a +0 - 52% - Prysmian a +3 - 12% (11 maggio 2018) : BORSA ITALIANA news . Piazza Affari OGGI guarda alle aste dei Btp dopo la fiammata dello spread. Non mancheranno dati dagli Usa. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 17:39:00 GMT)

MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps news : in Borsa chiude a +17 - 5% sfiora i 3 - 2 euro : Trimestrali a Piazza Affari. Mps vola in Borsa dopo aver fatto registrare un ritorno all'utile. Bene anche Prysmian, che ha aumentato i ricavi. Male invece Azimut(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 17:31:00 GMT)

Borsa New York chiude positiva - Dj +0 - 80% : Chiusura in territorio positivo per la Borsa di New York. Il Dow Jones è salito dello 0,80% a 24'738,05 punti, il Nasdaq dello 0,89% a 7404,98 e lo...