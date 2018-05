Borsa di New York ancora in rosso a metà giornata : Continua la seduta in calo la seduta della Borsa di Wall Street , con il Dow Jones che sta lasciando sul parterre lo 0,96%, interrompendo la serie di otto rialzi consecutivi, iniziata il 3 di questo ...

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano news : chiusura a +0 - 31% - Pirelli a +4 - 34% (15 maggio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI attende diversi dati macroeconomici dall'Eurozona. Attenzione anche allo scenario politico interno. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 17:39:00 GMT)

Borsa Italiana oggi/ Milano news : Mps a +3 - 8% - Prysmian a -2 - 2% (14 maggio 2018) : Borsa Italiana news. Piazza Affari oggi cerca di stare sopra quota 24.000 punti. Pochi i dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 15:39:00 GMT)

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano news : chiusura a +0 - 52% - Prysmian a +3 - 12% (11 maggio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI guarda alle aste dei Btp dopo la fiammata dello spread. Non mancheranno dati dagli Usa. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 17:39:00 GMT)

MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps news : in Borsa chiude a +17 - 5% sfiora i 3 - 2 euro : Trimestrali a Piazza Affari. Mps vola in Borsa dopo aver fatto registrare un ritorno all'utile. Bene anche Prysmian, che ha aumentato i ricavi. Male invece Azimut(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 17:31:00 GMT)

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari guarda ai tassi dei Btp e allo spread (11 maggio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI guarda alle aste dei Btp dopo la fiammata dello spread. Non mancheranno dati dagli Usa. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 03:46:00 GMT)