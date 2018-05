BOOM! Ballando con le Stelle 2018 | saltano Cecchi Gori e Rusic | si tratta con Gina

davidemaggio

(Di martedì 15 maggio 2018)Lollobrigida Non se ne fa più nulla. Lativa tracon lee gli ex coniugi, Vittorio e Rita, è appena naufragata. Ma Milly Carlucci, si sa, non è una che si perde d’animo e per la finale dello show danzante – possiamo anticiparvi – è già intive con un’altra ballerina per una notte. E che ballerina. Stella, tra le, della finale dipotrebbe essereLollobrigida. I contatti sono ben avviati. La novantenne Lollo accetterà la corte di Milly?con le: ballerini per una notte… Articolo del 12 maggio – Nell’”edizione delle coppie” non poteva essere altrimenti. Alla finale dicon lenon dovrebbe mancare un altro duo danzereccio d’eccezione. DavideMaggio.it è in grado di anticiparvi che un’ex coppia dell’italico ...