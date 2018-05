Bohemian Rhapsody | nel biopic dei Queen rivive Freddie Mercury

gqitalia

(Di martedì 15 maggio 2018) Ci hanno pensato direttamente loro, i, ad annunciare il trailer ufficiale di, il chiacchieratissimosu. Direttamente dai profili social della band, Brian May & soci hanno pubblicato un teaser per anticipare il filmato in arrivo martedì 15 maggio. Una manciata di secondi sulle note di We will rock you per dare un primo sguardo al film, con immagini tratte dal celeberrimo concerto del Live Aid nello stadio di Wembley. Insieme al teaser, anche la locandina, con un intenso primo piano di Rami Malek trasformato in, il trailer con le musiche deiDue registi per un film La lavorazione delè stata parecchio turbolenta, perfino durante le riprese, tant’è che il regista Bryan Singer è stato licenziato in corso d’opera. Nonostante la smentita di Singer, secondo cui la produzione gli ha ...