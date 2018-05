Boccia : nodo risorse - ma no a Manovra bis : Poi un messaggio: il nuovo esecutivo non dovrà toccare alcuni provvedimenti come Industria 4.0 e Jobs Act, che hanno dato "effetti sull'economia reale". E sulla situazione di stallo: "Potrebbe creare ...

Boccia : nodo risorse - ma no a Manovra bis : 16.48 Sulla strada del futuro governo si pone il "nodo risorse" che va risolto,altrimenti si rischia una possibile Manovra bis. Lo afferma il presidente di Confindustria, Boccia, sottolineando: "C'è bisogno di 12 miliardi per congelare le clausole di salvaguardia sull'Iva". Poi un messaggio: il nuovo esecutivo non dovrà toccare alcuni provvedimenti come Industria 4.0 e Jobs Act, che hanno dato "effetti sull'economia reale". E sulla situazione ...