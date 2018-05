Boccia | Confindustria | | «Industria 4 0 e Jobs act non andrebbero toccati»

Confindustria : Boccia inaugura nuova sede della federazione Moda : Milano, 15 mag. (AdnKronos) – Il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, e il presidente di Confindustria Moda, Claudio Marenzi, hanno inaugurato oggi la nuova sede dell’associazione in via Villasanta a Milano. I nuovi spazi, che accolgono tutte le associazioni di categoria che da marzo del 2017 sono state riunite sotto un unico cappello Confindustriale -e dunque Aimpes, Aip, Anfai, Assocalzaturifici, Federorafi, Smi e Unic- ...

Confindustria : Boccia inaugura nuova sede della federazione Moda : Milano, 15 mag. (AdnKronos) – Il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, e il presidente di Confindustria Moda, Claudio Marenzi, hanno inaugurato oggi la nuova sede dell’associazione in via Villasanta a Milano. I nuovi spazi, che accolgono tutte le associazioni di categoria che da marzo del 2017 sono state riunite sotto un unico cappello Confindustriale -e dunque Aimpes, Aip, Anfai, Assocalzaturifici, Federorafi, Smi e Unic- ...

Confindustria avverte Salvini e Di Maio : "Non toccate il Jobs act". Il presidente Vincenzo Boccia dà tempo : "Lasciamoli lavorare - poi valuteremo" : Nessuno tocchi il Jobs act. Il monito - al di là di quale sarà il governo - arriva da Confindustria attraverso le parole del presidente Vincenzo Boccia, che mette in guardia: "Ci sono alcuni provvedimenti che a nostro avviso non andrebbero toccati. Industria 4.0 E Jobs act sono provvedimenti che hanno dato effetti sull'economia reale grazie alla reazione dell'industria italiana: +7% export e +30% investimenti privati sono dati ...

Confindustria Boccia il reddito di cittadinanza : “Costa troppo e va anche a chi non è povero” : Un report del Centro studi di Confindustria boccia il reddito di cittadinanza proposto dal M5s in campagna elettorale: "Comporterebbe uno spreco ingente di risorse pubbliche, poiché verrebbe concesso anche a individui che poveri non sono". L'associazione degli industriali sostiene quindi di preferire un rafforzamento del reddito di inclusione.Continua a leggere

Spreco di cittadinanza. Confindustria Boccia la misura dei grillini : "Costa 30 miliardi" : Reddito di cittadinanza? No, grazie. La bocciatura della misura proposta dai 5 Stelle arriva dal Centro studi di Confindustria. Il reddito di cittadinanza, spiega il Csc, potrebbe costare molto (30 miliardi di euro o più rispetto ai già elevati 17 miliardi prospettati dal M5S) e "comportare uno Spreco ingente di risorse pubbliche, poiché verrebbe concesso anche a individui che poveri non sono".In un rapporto, il Centro studi ...

Confindustria - Boccia 'Il lavoro torni al centro della politica economica' : E poi si può pensare a un reddito di inclusione per aiutare i giovani ad entrare nel mondo del lavoro'. Poi la Lega. 'Attuare subito la flat tax è impensabile. Pensiamo invece a un cuneo fiscale e a ...

Reddito di cittadinanza - il presidente di Confindustria Boccia : “Non si sa da quali risorse - attenzione al deficit” : “Reddito di cittadinanza? Le cifre ci sono ma non si sa dove andranno a prendere le risorse. Sono cose importantissime, ma dobbiamo stare attenti a non sfondare il deficit, perché significa debito pubblico. E andare a chiedere di fare più debito non mi sembra un capolavoro per l’Italia”. Così il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, presente stamani alla nuova sede Sorgenia di Milano. “Problemi con la Russia? ...

Confindustria : Boccia - rete per la Montagna è vicinanza a comunità locali : Cortina, 23 mar. (AdnKronos) - "La creazione della rete "Confindustria per la Montagna" rappresenta la "volontà dei nostri imprenditori di sottolineare l'importanza della identità territoriale, della responsabilità che sentono in rapporto al territorio , della volontà di immaginare un paese sempre p

Confindustria : Boccia - rete per la Montagna è vicinanza a comunità locali : Cortina, 23 mar. (AdnKronos) – “La creazione della rete “Confindustria per la Montagna” rappresenta la “volontà dei nostri imprenditori di sottolineare l’importanza della identità territoriale, della responsabilità che sentono in rapporto al territorio , della volontà di immaginare un paese sempre più inclusivo”. Lo ha detto oggi il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, alla presentazione ...

Boccia - Confindustria - : Voto Sud nostra Brexit - scelta 'di pancia' : Secondo il leader degli industriali , originario di Salerno, i partiti tradizionali sono 20 anni che ignorano il Mezzogiorno - "5 Stelle e Lega non ci fanno paura, dialogare con tutti è il nostro ...

Elezioni 2018 - il presidente di Confindustria Boccia : “Il voto al Sud è stato la nostra Brexit” : Il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia definisce il voto al Sud come la nostra Brexit: "È stato un voto contro i partiti tradizionali". Sulla formazione del nuovo governo dice: "Prima si fa e meglio è”.Continua a leggere

Fca : Boccia - ci auguriamo che Marchionne rientri in Confindustria : Roma, 11 mar. (AdnKronos) – “Ci auguriamo che Marchionne rientri in Confindustria come Fca. Sarebbe un bel segnale”. Ad affermarlo è il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, ospite di ‘Mezz’ora in piu” su Raitre, rispondendo alla domanda di un operaio di Pomigliano d’Arco. L'articolo Fca: Boccia, ci auguriamo che Marchionne rientri in Confindustria sembra essere il primo su Meteo Web.

Cos'ha detto il presidente della Confindustria Boccia in tv : Roma, 11 mar. , askanews, 'Se avessimo paura non potremmo dialogare con nessuno. Bisogna valutare i partiti e i provvedimenti. Questo è il messaggio. E' un momento importante per il Paese e più che ...

CONFINDUSTRIA - "CINQUE STELLE NON FANNO PAURA"/ Boccia - "non un problema il governo Di Maio-M5s" : CONFINDUSTRIA, 'i Cinque STELLE non FANNO paura, è Movimento democratico': gli industriali si fidano di Grillo e Di Maio. Boccia, "governo M5s ok'.