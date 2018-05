BMW M5 Competition | la berlina che va come una supercar

gqitalia

: Gli Accessori M Performance per la BMW M2 Competition - BMWpassion_Club : Gli Accessori M Performance per la BMW M2 Competition - VantiGroup : RT @BMWItalia: Concepita per la pura performance. Impreziosita da BMW Individual. Nuova #BMW #M5 Competition. Preparatevi all'incredibile.… - tfd_channel : Ho aggiunto un video a una playlist di @YouTube: -

(Di martedì 15 maggio 2018) Per gente cresciuta in un periodo in cui una Ferrari F355 era in grado di sviluppare 380 CV e una F50 ne raggiungeva 520, potenze sopra i 600 CV sono roba da super super car. La costante evoluzione portata dai più importanti brand automobilistici nel settore motoristico ha, in realtà, fatto sì che valori di questo tipo siano, oggi, disponibili anche su vetture che possono essere guidate tutti i giorni, senza il minimo impegno, pronte a trasformarsi in affilatissime armi da track day ad ogni week-end di sole. È il caso della nuova BMW M5, ultima vettura, della serie M, a vedere l’introduzione di una variante ancor più sportiva, dopo la M2. Nonostante la presenza, sotto al cofano, del medesimo V8 biturbo da 4,4 litri della M5 standard, la nuova M5è in grado di contare su una potenza maggiorata di 25 CV rispetto al modello da cui deriva. In ...