Bimbo dimenticato in gita | due prof indagati | ' è un segreto | tu non dire nulla'

(Di martedì 15 maggio 2018) È un nostro, mi raccomando nonniente a nessuno, nemmeno a mamma e papa'. Queste sono le parole che uno dei dueessori di Catania che accompagnava una scolaresca innel centro storico della citta' ha detto a un piccolo alunno cercando di rimediare a un errore non da poco: lo avevanonella centrale piazza Duomo a fine uscita. Ilessore, allertato da un passante, lo è andato poi a recuperare con il suo scooter pregandolo di essere molto 'discreto' e di non rivelare l'accaduto. Le cose non sono andate esattamente così. E ora i due docenti sonoper il reato di abbandono di minori. Grave 'dimenticanza' C'è un film del regista italiano Giovanni Soldini, 'Pane e tulipani', in cui un gruppo di persone parte da Pescara e va ina Paestum. Ma durante una sosta in autostrada, una casalinga che fa parte della comitiva viene dimenticata in ...