Bilancio di fine stagione per l' Olimpia Collepepe Pantalla

Finecobank - ok dei soci a Bilancio 2017 e dividendo : L'assemblea degli azionisti di Finecobank hanno approvato il bilancio 2017 che si è chiuso con un utile netto di Euro 214.283.600,37. Deliberata anche la distribuzione del dividendo di Euro 0,285 per ...

Bilancio di fine marzo sulle rimodulazioni TIM - Vodafone - Wind e Tre con fatturazione mensile : Abbiamo vissuto una settimana ricca di novità per quanto concerne le rimodulazioni TIM, Vodafone, Wind e Tre, al punto che dopo il nostro ultimo aggiornamento ho deciso di condividere coi nostri lettori il punto della situazione fresco di giornata oggi 30 marzo. Di recente, infatti, AGCOM ha ammonito tutti gli operatori per aver adottato in simbiosi un provvedimento che prevede un incremento per rinnovo pari all'8,6% nell'ambito del passaggio da ...